Gabi AI; la primera IA para encontrar grados universitarios y FP en España - Equipo de Stuveo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

Stuveo lanza Gabi AI, la primera inteligencia artificial para encontrar grados universitarios y FP en España. Ya disponible en más de 1.000 centros educativos y ahora habilitada para todo el mundo.

Stuveo lanza Gabi AI, la primera inteligencia artificial especializada en orientación educativa en España. Tras el primer curso, más de 1.000 centros educativos de todo el país ya la utilizan para ayudar a sus estudiantes y familias a encontrar el grado universitario o ciclo formativo de FP más adecuado para cada perfil — y ahora está disponible para cualquier persona, sin necesidad de estar en un centro.

Qué es Gabi AI y para qué sirve

Gabi AI es una inteligencia artificial desarrollada por Stuveo para simplificar la búsqueda de estudios en España. A diferencia de los buscadores tradicionales, Gabi AI entiende el perfil, los intereses y las circunstancias de cada estudiante, y le ofrece opciones personalizadas entre miles de grados universitarios y ciclos de Formación Profesional disponibles en el país.

El resultado: en lugar de horas navegando entre webs de universidades o buscando en guías genéricas, el estudiante recibe en segundos una selección adaptada a su situación real.

Por qué es importante para las familias y los orientadores

Elegir estudios después de secundaria o bachillerato es una de las decisiones más relevantes de la vida de una persona. Y también una de las más difíciles: hay más de 4.500 grados universitarios y 150 titulaciones de FP en España, y la oferta varía enormemente según la comunidad autónoma, la modalidad (presencial, semipresencial u online) y el perfil de acceso.

Los orientadores de centros educativos llevan años asumiendo esa carga solos, con herramientas insuficientes. Gabi AI nace para ser su copiloto: proporciona datos actualizados, compara opciones y ayuda a estructurar conversaciones de orientación más profundas y eficaces.

El primer año: 1.000 centros educativos en España

En su primer año académico, Stuveo ha alcanzado más de 1.000 centros educativos en España — institutos de bachillerato, centros de FP y colegios que ya integran la herramienta en sus procesos de orientación. Es el despliegue más rápido de una herramienta de IA educativa en el mercado español de orientación.

Y ahora Gabi AI está habilitada para todo el mundo: cualquier estudiante o familia puede usarla directamente, sin necesidad de estar en un centro adherido.

Cómo funciona la búsqueda con Gabi AI

Gabi AI está diseñado para ser conversacional y accesible. Gabi acompaña al estudiante a navegar entre sus intereses y sus preferencias, y la IA genera una selección personalizada de titulaciones con información clave: salidas profesionales, notas de corte, ubicación, modalidad y mucho más.

Pero Gabi AI no se queda ahí. Acompaña al estudiante durante todo el proceso: desde el momento en que no sabe por dónde empezar, hasta que navega entre toda la oferta disponible, analiza la viabilidad de acceso en cada opción, revisa fechas, requisitos de acceso y cualquier detalle relevante. Todo para asegurarse de que el alumno toma la mejor decisión posible y no se le escapa nada.

El sistema cubre grados universitarios de todas las universidades públicas y privadas de España, así como ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior.

Qué estudios cubre Gabi AI

Grados universitarios: todas las titulaciones de universidades públicas y privadas acreditadas en España.

Ciclos de FP: grado medio y superior de todas las familias profesionales reconocidas por el Ministerio de Educación.

Preguntas frecuentes

¿Es Gabi AI gratuita para los estudiantes?

Sí. Gabi AI es gratuita para estudiantes y familias. Los centros educativos acceden a través de una suscripción institucional.

¿Puedo usar Gabi AI si no estoy en un centro que la tenga?

Sí, Gabi AI está ahora habilitada para todo el mundo. Cualquier estudiante o familia puede acceder directamente desde app.stuveo.com.

¿Qué diferencia a Gabi AI de un buscador de carreras normal?

Los buscadores tradicionales muestran listas estáticas. Gabi AI entiende el perfil de cada persona y genera recomendaciones personalizadas, igual que lo haría un buen orientador con años de experiencia.

¿Está disponible en todas las comunidades autónomas?

Sí. Gabi AI cubre la oferta educativa de todas las comunidades autónomas de España, incluyendo oferta en lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego y valenciano).

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