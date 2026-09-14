El GAC AION UT gana el premio al mejor diseño exterior en los Torino Automotive Design Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

TURÍN, Italia, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El AION UT de GAC ha ganado el premio al Mejor Diseño Exterior en el Torino Automotive Design Award (TADA) de 2026, celebrado durante el Salone Auto Torino 2026. Este galardón reconoce la distintiva identidad visual del modelo y el compromiso de GAC de crear vehículos eléctricos que vinculan la expresión del diseño con las realidades prácticas de la vida urbana moderna.

El jurado de TADA explica: "El AION UT destaca por su diseño limpio y coherente, así como por su personalidad distintiva. Sus proporciones equilibradas, superficies fluidas y detalles cuidadosamente estudiados crean una silueta reconocible sin recurrir a una decoración excesiva. Un habitáculo espacioso y bien diseñado reafirma la calidad y la coherencia de su diseño general".

Diseñado en Milán, fabricado en Austria

Diseñado en Milán por el equipo de diseño europeo de GAC, el AION UT fue creado para destacar sin resultar estridente. Stéphane Janin, responsable del estudio de diseño de GAC en Milán, reflexiona: "Diseñamos el AION UT para que no pasara de moda rápidamente. Para lograrlo, nos centramos en lo esencial eliminando elementos decorativos, pero evitando al mismo tiempo crear un objeto que se percibiera demasiado frío. Creo que el AION UT logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y personalidad".

El AION UT se ensambla en la fábrica de Magna en Graz, Austria. El ensamblaje local aumenta la flexibilidad de la cadena de suministro y permite a GAC responder de manera más eficiente a las necesidades del mercado europeo.

Estilo y practicidad

El diseño exterior del AION UT equilibra la expresividad visual con una configuración práctica. Su silueta compacta se combina con una distancia entre ejes de 2.750 mm, lo que contribuye a crear un interior espacioso y versátil para el uso diario. El AION UT conjuga su galardonado diseño exterior con una gran funcionalidad interior para el día a día. Ofrece una autonomía de hasta 430 km (ciclo WLTP), lo que permite a los conductores afrontar con confianza tanto los desplazamientos cotidianos como los viajes más largos. Este modelo es una clara muestra de la convicción de GAC de que la movilidad eléctrica accesible debe ser funcional y capaz de despertar emociones.

Disponibilidad

El AION UT se lanzó oficialmente en Milán en marzo de 2026. Actualmente está disponible en Grecia, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido. GAC tiene previsto lanzarlo en varios mercados europeos en los próximos meses.

Para obtener más información sobre el AION UT, visite https://www.gacgroup.com/en-eu/suv/aion-ut

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