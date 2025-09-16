GAC y AUMOVIO presentan innovación y alianzas globales en IAA Mobility Munich

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la inauguración de la feria IAA de movilidad en Múnich, distinguidos invitados se reunieron en el stand de GAC, donde se encontraban empresas líderes mundiales como BOSCH y AUMOVIO, así como altos ejecutivos de sus socios. Estas empresas, con una sólida trayectoria en la industria automotriz y un enfoque en soluciones de movilidad inteligente, experimentaron de primera mano las últimas tecnologías y modelos de GAC desde una perspectiva profesional.

El recién lanzado AION V y el próximo AION UT incorporan una unidad de control de ciclo de trabajo (CCU) de alto rendimiento, codesarrollada por GAC y AUMOVIO. Esta avanzada plataforma garantiza el cumplimiento de las normas europeas en materia de ciberseguridad y protección, demostrando una sólida colaboración en el mercado europeo. Con más de 17 años de colaboración innovadora, GAC combinó la tecnología de vanguardia de AUMOVIO con su visión de futuro para mejorar el rendimiento del vehículo y acelerar el desarrollo del nuevo ecosistema energético. De cara al futuro, GAC mantiene su compromiso con el desarrollo global de productos.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2774130/GAC.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-y-aumovio-presentan-innovacion-y-alianzas-globales-en-iaa-mobility-munich-302558203.html