GAC estrena nueva marca y nuevos modelos en Portugal, marcando un hito en su expansión europea

CASCAIS, Portugal, 17 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- GAC celebró un evento de lanzamiento emblemático en el histórico Castillo Chrismina de Cascais, donde presentó oficialmente la marca GAC y su primera línea de vehículos AION en Portugal. Como segunda entrada oficial de la compañía en el mercado europeo, este lanzamiento ofrece a los consumidores portugueses una experiencia de viaje superior que fusiona tecnología de vanguardia con una artesanía refinada.

El momento culminante del evento fue la presentación del primer modelo europeo, el AION V, mediante una innovadora cortina tensora. El AION V, con sus principales virtudes: seguridad, sostenibilidad y confort, satisface a la perfección las necesidades de movilidad eléctrica de alta gama de la familia europea.

En cuanto a seguridad, el vehículo ha obtenido la certificación de cinco estrellas E-NCAP 2025 y está equipado con el Sistema de Batería de Cargador de Segunda Generación, que alcanza un alto nivel de seguridad que previene explosiones. Su autonomía permite cubrir las necesidades diarias de desplazamientos y viajes de larga distancia, mientras que la función de carga rápida alivia eficazmente la ansiedad por la autonomía y mejora significativamente la eficiencia del viaje. La experiencia inteligente y cómoda incluye una cabina inteligente avanzada y funciones de asistencia a la conducción, que hacen que la experiencia sea más fácil y segura. En cuanto a diseño, el AION V presenta los llamativos faros LED "Cyber Dragon Claw" y líneas fluidas de carrocería con manillas de las puertas integradas, que combinan una apariencia deportiva vanguardista con una funcionalidad moderna. El espacioso interior y el cómodo diseño de los asientos se adaptan a las necesidades de los viajes familiares, garantizando una experiencia cómoda tanto para el uso diario como para los viajes largos. Los pasajeros se benefician de una pantalla táctil de 14,6 pulgadas y un maletero de hasta 978 litros.

El lanzamiento atrajo la atención de los medios de comunicación portugueses, personalidades destacadas de la sociedad y socios clave, quienes experimentaron el AION V en una prueba de conducción dinámica por la pintoresca carretera costera N247 para comprobar el rendimiento dinámico, la precisión de manejo y la comodidad de conducción de los vehículos AION. El evento de lanzamiento en Portugal marcó un hito importante para GAC INTERNATIONAL con su entrada en el mercado europeo.

Con el debut del AION V, con un precio desde 29.990 euros más IVA, la llegada de GAC a Portugal representa mucho más que un simple lanzamiento al mercado: demuestra la dedicación de la marca a forjar el futuro de la movilidad sostenible en Europa. Basándose en su compromiso con la seguridad, la innovación y la comodidad, GAC busca impulsar la expansión del transporte eléctrico y ofrecer nuevas posibilidades a las familias europeas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798092/photo_1.jpg

