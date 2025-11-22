(Información remitida por la empresa firmante)

-GAC GROUP HYPTEC SSR establece un nuevo récord mundial Guinness de velocidad en derrape eléctrico puro: un brillante ejemplo del poder de los superdeportivos chinos en el escenario mundial

GUANGZHOU, China, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 22 de noviembre de 2025, en el impresionante video "Canton Drift", el GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness por la mayor velocidad de derrape alcanzada por un vehículo totalmente eléctrico, llegando a la asombrosa cifra de 213,523 km/h.

Como el primer superdeportivo de producción en serie de China, el HYPTEC SSR no solo demuestra la innovación tecnológica y la destreza en ingeniería de GAC GROUP, sino que también destaca la creciente fortaleza de la industria automotriz de China en el escenario mundial. Gracias a su rendimiento de vanguardia y su tecnología original de superdeportivo eléctrico, el HYPTEC SSR presenta vívidamente tanto el atractivo tecnológico de los superdeportivos chinos como el espíritu dinámico y moderno de Cantón al público de todo el mundo.

