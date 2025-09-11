(Información remitida por la empresa firmante)

-GAC ingresa oficialmente al mercado israelí con una red multicanal, marcando un nuevo capítulo en su expansión global

TEL AVIV, Israel, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 3 de septiembre de 2025, GAC, en colaboración con UNION GROUP, organizó el evento "AION Home" en Ronit Farm, Israel, anunciando oficialmente la entrada de GAC en el mercado israelí.

Entre los distinguidos invitados se encontraban Zhang Lei, asistente del director general y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional Europeo de GAC INTERNATIONAL; Ran Danai, consejero delegado de Union Group y presidente de Orion Mobility; Elad Goldfarb, director general de Orion Mobility; representantes de los medios de comunicación y consumidores potenciales asistieron al evento para presenciar este importante hito en la estrategia internacional de GAC.

Para mostrar el atractivo único de la marca AION, GAC creó una sala de exposición multicapa y un espacio de experiencia para "AION Home". La sala familiar destacó la gran autonomía de 510 km y la amplitud del AION. La biblioteca, diseñada con un estilo de estantería, presentó las tecnologías clave de la marca. Como área interactiva principal, la sala de estar sirvió como centro de interacción entre la marca y los consumidores.

Tres modelos insignia debutaron en el evento: el SUV de confort AION V, el SUV de lujo HYPTEC HT y el SUV compacto AION Y. De cara al futuro, GAC presentará más modelos BEV y PHEV. En colaboración con Orion, GAC establecerá cinco puntos de venta para finales de año, ofreciendo soluciones de movilidad inteligentes y ecológicas con su filosofía "El servicio es lo primero".

Junto con el lanzamiento al mercado, GAC avanzó en la construcción de su red de ventas multicanal. Las primeras tres redes de canales se establecieron oficialmente durante el período de lanzamiento, abarcando las regiones central y norte de Israel para satisfacer mejor las diversas necesidades de los consumidores. Guiados por la filosofía de la marca "En lo local, para lo local", estos canales contarán con el apoyo de equipos de servicio profesionales para proporcionr a los clientes un servicio integral, desde la selección y compra del vehículo hasta el servicio posventa. Este enfoque integral subraya el compromiso de GAC con la confianza a largo plazo y fortalece su ecosistema de servicios en Israel.

La entrada de GAC en el mercado israelí y el establecimiento de su red de canales son pasos importantes en la implementación de la estrategia global "One GAC 2.0". En el futuro, GAC profundizará su cooperación con los concesionarios locales, aprovechando su presencia en Israel para mejorar continuamente su cartera de productos y su sistema de servicio, a la vez que impulsará aún más el desarrollo global de la marca.

