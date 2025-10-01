GAC lanza AION V en Finlandia, ampliando su presencia en el mercado europeo de vehículos eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

HELSINKI, 1 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- El 23 de septiembre de 2025, GAC Group lanzó oficialmente en Finlandia su SUV eléctrico estratégico global, el AION V. Este lanzamiento marca el tercer mercado europeo en recibir vehículos GAC y representa un hito significativo en el Plan de Mercado Europeo de la compañía. Esto amplía la presencia de vehículos eléctricos chinos de alta calidad en la región nórdica.

La entrada del AION V en Finlandia es fundamental para la estrategia paneuropea de GAC, que se aceleró tras la firma de un acuerdo de colaboración global con Inchcape en el Salón del Automóvil de París de 2024. Esta alianza aprovecha la consolidada red de ventas y servicio de Inchcape, junto con la tecnología avanzada de GAC, lo que permite a los consumidores finlandeses y europeos beneficiarse de las fortalezas de ambas compañías. Finlandia es el primer mercado de su colaboración, con una mayor expansión prevista a otros países europeos.

Diseñado para satisfacer las prioridades de Finlandia en materia de sostenibilidad, seguridad y amplitud, el AION V ofrece ventajas atractivas en tecnología y experiencia de usuario. El vehículo obtuvo la calificación de seguridad de cinco estrellas Euro NCAP 2025, lo que confirma su liderazgo en seguridad automotriz. Con una autonomía WLTP de 510 kilómetros y compatible con carga ultrarrápida (del 10 al 80 % en tan solo 24 minutos), el AION V, junto con la creciente red de cargadores de Finlandia, elimina la ansiedad por autonomía de los propietarios de vehículos eléctricos.

Con un espacioso interior, una distancia entre ejes de 2.775 mm y un maletero de 427 litros, el AION V es ideal para diversos estilos de vida, desde viajes familiares hasta aventuras al aire libre. Para garantizar la fiabilidad a largo plazo, el modelo ofrece una garantía del vehículo de 8 años/160.000 kilómetros, junto con una garantía de la batería de 8 años/200.000 kilómetros, lo que garantiza a los clientes su durabilidad y reduce los costes de propiedad. El lanzamiento ofrece una configuración de primera clase a un precio asequible, lo que posiciona al AION V como una opción atractiva en el mercado nórdico de vehículos eléctricos.

Desde la presentación de su "Plan de Mercado Europeo" en el Salón del Automóvil de París, GAC ha designado a Europa como un mercado estratégico clave, entrando en Polonia, Portugal y Finlandia en rápida sucesión. Para 2028, GAC aspira a una cobertura total en toda Europa, respaldada por los esfuerzos continuos en el desarrollo de canales, la mejora del sistema de servicio y la integración de la cadena industrial. Con más modelos y redes de servicio ampliadas previstas, GAC se prepara para ofrecer una experiencia de movilidad distintiva y valiosa para los usuarios europeos y desempeñar un papel integral en la remodelación de la industria automotriz mundial.

