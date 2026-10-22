GAC lanza en Italia AION UT y AION V en Italia

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- GAC ha dado a conocer el pasado 8 de octubre en Italia los modelos AION UT y AION V, con una presentación para la prensa y una prueba de conducción realizada en Superstudio Più, Milán. Con este lanzamiento, GAC introduce un hatchback eléctrico compacto y un SUV eléctrico en el mercado italiano, consolidando así sus operaciones europeas mediante el diseño, el ensamblaje y el servicio posventa locales.

Diseñado por medio del equipo europeo de GAC en Milán, el AION UT cuenta con una distancia entre ejes de 2.750 mm y ofrece una autonomía WLTP de hasta 430 km. Sus dimensiones compactas se combinan con un interior diseñado para maximizar el espacio para los pasajeros.

El AION V proporciona una alternativa SUV totalmente eléctrica, con una autonomía WLTP de hasta 510 km. Entre sus características destacan una bomba de calor integrada, asientos traseros ajustables y un maletero con tres niveles de almacenamiento.

Fueron más de 40 periodistas y representantes de la industria los que asistieron al lanzamiento. La exposición "Del concepto a la realidad" mostró maquetas de vehículos conceptuales desarrollados por GAC Advanced Design Milan a lo largo de los años, presentando el trabajo de diseño del centro junto con los dos vehículos.

Más de 30 periodistas participaron en las pruebas de conducción. La ruta del AION UT cubrió 15 kilómetros de vías urbanas entre Via Tortona y la Abadía de Chiaravalle, mientras que la del AION V siguió una ruta de 20 kilómetros que combinaba condiciones urbanas y suburbanas. El programa ha presentado la oportunidad de experimentar ambos vehículos en entornos de conducción cotidianos.

El lanzamiento en Italia forma parte del enfoque de GAC "En Europa, para Europa". La compañía colabora con Magna en el ensamblaje local de vehículos que se lleva a cabo en Austria y también lleva a cabo colaboraciones con proveedores europeos, como Bosch y Continental. Estas actividades complementan su presencia en el diseño en Milán y la cooperación con los equipos locales de operaciones y concesionarios.

El servicio posventa incluye un centro europeo de repuestos y logística en Róterdam, Países Bajos. GAC reporta una tasa de disponibilidad de repuestos superior al 95%, contando con envíos en un plazo de 36 horas a destinos en toda Europa.

La presentación sirvió como contexto de estas operaciones regionales dentro del negocio internacional de GAC. Sus productos están presentes en 121 países y regiones. En los primeros ocho meses de 2026, GAC exportó más de 172.000 vehículos, lo que supone un aumento del 136% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior.

Para obtener más información sobre GAC y su gama de vehículos europeos, visite www.gacgroup.com/en-eu.

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