GAC presenta el SUV híbrido enchufable GAC S7 en Suiza

(Información remitida por la empresa firmante)

EMMEN, Suiza, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- GAC ha presentado el SUV híbrido enchufable GAC S7 en Suiza, durante un evento celebrado el 1 de octubre en el Viscose Eventhalle, en Emmen. En colaboración con el distribuidor suizo Sarfraah GmbH, la compañía dio a conocer este modelo junto con los vehículos AION UT, AION V y EMKOO.

El GAC S7 fue el vehículo principal presentado en el evento. Su sistema de propulsión híbrido enchufable combina la capacidad de conducción eléctrica con un motor de combustión interna. El GAC S7, que cuenta con tracción a las cuatro ruedas, tiene un precio de 43 900 CHF, IVA incluido. Con este lanzamiento, se añade un SUV híbrido enchufable a la gama de vehículos ofrecida a los clientes suizos, junto con los modelos AION de GAC, que son totalmente eléctricos.

El GAC S7 cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas, además de un sistema de audio de 12 altavoces y carga inalámbrica para teléfonos de 50 W. El equipamiento del habitáculo se completa con un techo solar panorámico y un sistema de cámaras con visión periférica. Los clientes pueden ponerse en contacto con GAC Suiza para obtener información detallada sobre las distintas versiones, el equipamiento y la disponibilidad a nivel local.

Los clientes interesados en experimentar los vehículos GAC pueden solicitar una cita de prueba de manejo a través del sitio web de GAC Suiza o comunicándose con sus canales de redes sociales. El sitio web también proporciona un punto de contacto local para consultas sobre modelos, lo que permite a los clientes potenciales hablar con el equipo suizo antes de concertar una visita.

El evento combinó la presentación de la estrategia de GAC para el mercado suizo y su gama de productos con la exhibición de vehículos y pruebas de conducción durante la tarde para los invitados, entre ellos representantes de los medios de comunicación. Los modelos AION UT, AION V y EMKOO formaron parte de la muestra, junto con la presentación del GAC S7.

Su llegada a Suiza forma parte de la estrategia de expansión más amplia de GAC en Europa. Las operaciones regionales de la compañía incluyen un centro de diseño en Milán, una oficina europea en Ámsterdam y un centro de distribución de repuestos en Róterdam. Asimismo, GAC colabora con Magna en el ensamblaje de vehículos en Austria, donde se producen localmente los modelos AION V y AION UT. Estas actividades complementan la cooperación con socios distribuidores locales, a medida que GAC consolida su presencia en los mercados europeos.

La oficina europea de GAC supervisa el desarrollo del mercado y respalda las operaciones de venta y servicio en la región. Junto con socios locales, esta estructura regional constituye una base para adaptar las actividades de la empresa a los mercados específicos y responder a las necesidades de los clientes.

Para obtener más información sobre GAC en Suiza y solicitar una prueba de conducción, visite www.gac-schweiz.ch.

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