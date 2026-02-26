GAES celebra el Día del Implante Coclear con testimonios que rompen los estigmas sobre la salud auditiva

GAES celebra el Día del Implante Coclear con testimonios - GAES

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada 25 de febrero se conmemora el Día del Implante Coclear, una solución auditiva clave para personas con pérdida severa o profunda. Los testimonios reales de GAES ayudan a romper los estigmas sobre los problemas de audición en personas con pérdida auditiva severo-profunda y recuerdan que cada mejora en la salud auditiva es una historia de reconexión y libertad

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Con motivo del Día del Implante Coclear, GAES, empresa líder en soluciones auditivas, celebra las historias de vida que hay detrás de esta tecnología, todavía poco visible y con la que gran parte de la sociedad no está suficientemente familiarizada.



El Día del Implante Coclear se celebra cada 25 de febrero para conmemorar la primera implantación coclear exitosa, realizada en 1957, determinando uno de los avances más significativos en el tratamiento de la pérdida auditiva severa y profunda.



Una realidad que afecta a miles de personas en España

Desde la introducción de esta tecnología, el implante coclear ha permitido mejorar de forma significativa la calidad de vida de miles de personas. Actualmente, se estima que en España hay alrededor de 27.000 usuarios implantados, una cifra que refleja su gran impacto, pero también el margen de mejora en el acceso a esta solución.



La pérdida auditiva severa y profunda continúa siendo un reto sanitario y social de gran magnitud. Según datos facilitados por la Federación AICE (Asociaciones de Implantados Cocleares de España), en este país existen más de 1.367.760 personas con discapacidad auditiva, de las cuales más de 345.000 presentan una pérdida severa o profunda. A pesar de ello, solo un 5,7 % de las personas adultas candidatas ha recibido un implante coclear.



Oír no debería ser un privilegio

Javier García, director del Área de Implantes Auditivos de GAES, destaca: "En GAES, con décadas de experiencia en el cuidado auditivo, reforzamos el compromiso con la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva, acompañando a los usuarios en todo el proceso, desde la detección y evaluación hasta la adaptación y seguimiento de soluciones auditivas avanzadas". En este contexto, GAES destaca la importancia de promover la concienciación sobre tecnologías menos conocidas, como los implantes cocleares, que representan una alternativa fundamental cuando los audífonos no son una solución para comunicarse.



El implante coclear estimula directamente el nervio auditivo, lo que permite percibir sonidos, y en muchos casos recuperar la audición en personas con sordera profunda bilateral, volviendo a conectarles con el mundo.



A pesar de su impacto, el implante coclear continúa siendo una tecnología poco visible para gran parte de la sociedad. De hecho, según el Estudio sobre Salud Auditiva en España 2023 elaborado por GAES, un 43,9 % de las personas desconoce esta solución por completo. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando la divulgación y el acceso a soluciones auditivas avanzadas que pueden transformar vidas.



El Día del Implante Coclear es clave para continuar con esta misión social y dar voz a las personas implantadas y a sus familias. Historias que abarcan todo tipo de experiencias, desde escuchar por primera vez la voz de un nieto, volver a disfrutar de canciones que antes hacían sentir increíbles o aprender las primeras palabras. Estos testimonios de GAES muestran cómo las personas pueden vivir momentos que antes les eran inaccesibles:



Emilio pasó casi 40 años sin que su cerebro recibiera información del oído izquierdo

Emilio José González fue diagnosticado a los 5 años con otoesclerosis bilateral, un crecimiento óseo anormal en el oído medio, y a los 20 años perdió totalmente la audición del oído izquierdo. En 2015, cuando su oído derecho también comenzó a deteriorarse, Emilio decidió dar un paso decisivo y recurrir al implante coclear, recuperando una dimensión sonora que creía perdida. Hoy, a sus 66 años, Emilio continúa su labor investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Salamanca, demostrando que la sordera no debe limitar la vida.



"Es una ayuda maravillosa. La experiencia ha sido totalmente positiva y por primera vez aprender idiomas es divertido y noto cómo mejoro con menos esfuerzo que antes", señaló Emilio sobre su proceso con el implante coclear. "En los trabajos de laboratorio es más seguro al oír más sonidos que alertan de problemas o averías. Y cuando trabajas en el campo, los sonidos de la naturaleza como los pájaros o las cascadas, que antes no oía, alegran el día", comentó Emilio.



Ángela Caballero: "Estando atenta, se puede escuchar hasta el alma"

Ángela nació con sordera profunda en el oído derecho y pérdida total en el izquierdo. A los ocho años recibió su primer implante coclear en el Hospital Niño Jesús, iniciando un proceso de adaptación que superó gracias al apoyo de su familia y que no solo le permitió escuchar, sino que la transformó en lo que soñaba desde niña: maestra de educación infantil con un compromiso único con sus alumnos.



"Puedes comunicarte con los alumnos, disfrutar de las clases y entenderles mejor. Hay más empatía, más paciencia y una mayor sensibilidad hacia las distintas formas de aprender y comunicarse. Los alumnos sienten mucha curiosidad. Cuando se acaba la batería dicen: ‘¡La profe no oye!’, y esperan pacientemente a que las cambie", afirmó Angela en la entrevista para la Revista Oímos.



Ángela disfruta de la música, de conversaciones con amigos, del cine o simplemente de escuchar los sonidos del entorno.



"Son pequeños momentos que antes perdía y que ahora llenan de alegría cada día. Nunca imaginé que podría escuchar con tanta nitidez", compartió Angela



Celebrar el Día del Implante Coclear es reconocer que es un instrumento de inclusión y autonomía y una oportunidad para dar a conocer su impacto, visibilizar historias reales y fomentar que más personas con pérdida auditiva tengan acceso a esta solución. En el marco de esta jornada, GAES recuerda la importancia de realizar revisiones auditivas periódicas y de consultar con especialistas ante los primeros signos de pérdida de audición. La detección temprana es clave para acceder a soluciones adecuadas y mejorar la calidad de vida.

Contacto

Emisor: GAES

Nombre contacto: MARCO Agency

Descripción contacto: MARCO Agency

Teléfono de contacto: 914585490



