Las gafas Rokid Ai ya están disponibles a nivel mundial

Las primeras gafas inteligentes con IA de ecosistema abierto del mundo —ultraligeras, con prescripción médica y diseñadas para ChatGPT, Qwen, DeepSeek y más— ya están disponibles a nivel mundial, desde 299 dólares

SAN FRANCISCO, 24 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, pionero mundial en gafas inteligentes con IA e interacción persona-computadora, anunció hoy la disponibilidad comercial oficial de Rokid Ai Glasses Style, tras su debut mundial en CES 2026. El producto ya está disponible para su compra en el sitio web oficial de Rokid y Amazon (Estados Unidos) / Amazon (Alemania).

Las gafas Rokid Ai Glasses Style representan un gran paso hacia la adopción generalizada de las gafas con IA: ofrecen un ecosistema abierto de IA, comodidad durante todo el día y la solución de prescripción más completa de la industria para los consumidores habituales, con un precio inicial de 299 dólares. Con 38,5 gramos, Style se encuentra entre las gafas con IA más ligeras y completas del mercado, combinando interacción multimodal con IA centrada en la voz con hasta 12 horas de uso diario y 24 horas en espera.

La IA necesita un nuevo terminal

Cada ciclo tecnológico importante ha estado definido por un terminal dominante: mainframes, PC y smartphones. Rokid cree que la IA seguirá la misma trayectoria.

"La IA transformará inevitablemente la forma en que las personas interactúan con la tecnología, y eso requiere un nuevo terminal", afirmó Zoro Shao, director general global de Rokid. "En la era de la IA, creemos que las gafas, no los teléfonos, se convertirán en la plataforma principal. Los smartphones seguirán siendo esenciales para la informática, la conectividad y el almacenamiento, pero la interacción favorece cada vez más los dispositivos más cercanos al cuerpo y de respuesta más rápida".

A medida que las gafas inteligentes consiguen una mayor duración de la batería y una mayor comodidad durante todo el día, permiten una experiencia de IA siempre activa, un caso de uso para el que los smartphones son estructuralmente menos adecuados.

Ecosistema abierto como estrategia a largo plazo

Un elemento central del enfoque de Rokid es una estrategia de ecosistema de IA abierto. En lugar de construir una pila cerrada de hardware y modelos, Rokid facilita el acceso a múltiples servicios y modelos de IA, lo que permite a desarrolladores y empresas crear aplicaciones localizadas, verticales y multimercado sobre su plataforma de dispositivos portátiles.

Rokid opera una de las comunidades de desarrolladores de XR e IA de dispositivos portátiles más grandes del mundo, con más de 20.000 desarrolladores registrados y miles de socios empresariales a nivel mundial.

Gafas con IA, por fin listas para la vida cotidiana

Las gafas Rokid Ai Style destacan cuatro innovaciones pioneras a nivel mundial: el primer ecosistema de IA abierto y global compatible con múltiples motores y funcionalidad interregional; la primera arquitectura de doble chip con NXP RT600 y Qualcomm AR1; la primera interacción de voz en 12 idiomas con traducción a 89; y la primera IA multimodal con voz, gestos y controles. Estos avances hacen que las gafas con IA sean prácticas, elegantes y accesibles.

A través de la plataforma global de prescripción en línea de Rokid, los usuarios pueden cargar sus prescripciones y recibir lentes personalizadas en un plazo de 7 a 10 días. Las gafas Rokid Ai Glasses Style admiten prescripciones desde lentes planas hasta15.00D, incluyendo miopía, astigmatismo, presbicia, lentes progresivas y una gama completa de tratamientos funcionales, como fotocromáticos, con filtro de luz azul, protección UV, polarizados y antirreflejos. Las lentes fotocromáticas dinámicas, disponibles en seis colores, pasan de ser transparentes para interiores a gafas de sol para exteriores en aproximadamente 25 segundos, lo que permite que un par de gafas se adapte perfectamente a diferentes entornos cotidianos.

Precio, disponibilidad, dónde comprar e iniciativa de accesibilidad

Precio inicial: 299 dólares Paquete dorado: 398 dólares, incluye lentes graduadas fotocromáticas con índice 1.60Dónde comprar:

Style se lanza en negro azabache y el gris translúcido llegará en marzo de 2026.

Rokid también continúa con su iniciativa "No dejes a nadie atrás", ofreciendo subsidios adicionales de 20 dólares para usuarios con discapacidad visual en todo el mundo.

Acerca de Rokid

Fundada en 2014, Rokid es pionera mundial en realidad aumentada (RA) e IA, creando gafas inteligentes centradas en el usuario que integran la inteligencia artificial a la perfección en la vida cotidiana. Rokid presta servicios a consumidores, desarrolladores y empresas de todo el mundo y alberga la mayor comunidad de desarrolladores de XR de China. La compañía ha recibido múltiples Premios a la Innovación CES y cinco Premios de Diseño iF alemanes.

