Las gafas Rokid debutan en IFA 2025 e invitan a los asistentes a ver más allá de la realidad

BERLIN, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Rokid, pionero mundial en Realidad Aumentada (RA) e interacción persona-computadora, presentará sus últimas innovaciones en IFA 2025, invitando a los asistentes a "Ver Más Allá de la Realidad" en su stand en el pabellón 6.2, stand 169. Los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar el futuro a través de la gama completa de dispositivos portátiles de RA e IA de Rokid, líderes en su categoría en entretenimiento y productividad, incluyendo las nuevas Rokid Glasses, que hacen su primera aparición pública en la feria.

Las gafas Rokid revolucionan la tecnología portátil al combinar IA, RA y una cámara inteligente de 12 MP en primera persona en una montura elegante y ultraligera de 49 g. Impulsando la productividad, las gafas Rokid actúan como un auténtico asistente inteligente impulsado por IA, transformando las experiencias cotidianas en interacciones fluidas y de manos libres. Desde la traducción multilingüe en tiempo real que elimina las barreras de comunicación, hasta el reconocimiento instantáneo de objetos y la resolución de problemas con IA, las gafas Rokid hacen que las tareas complejas sean intuitivas y accesibles. Las gafas Rokid incorporan audio premium que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de la música, atender llamadas o estar al tanto de las notificaciones sin necesidad de sacar el teléfono, mientras que la cámara en primera persona captura los momentos de la vida desde su punto de vista. Juntas, estas características ofrecen una potente fusión de integración con el estilo de vida y tecnología avanzada, convirtiendo las gafas Rokid no solo en un gadget, sino en una forma más inteligente de conectar con el mundo. La montura ligera admite lentes personalizables para miopía o astigmatismo, y el estuche recargable permite un uso prolongado con hasta diez cargas completas, lo que garantiza un rendimiento ininterrumpido en cualquier lugar.

Con este lanzamiento, Rokid reafirma su posición como líder mundial en innovación en RA, ofreciendo un producto que realmente permite a los usuarios ver, interactuar y experimentar el futuro de maneras que van más allá de los límites del mundo físico, haciendo que la tecnología avanzada sea accesible y significativa para todos.

Los asistentes a IFA pueden visitar a Rokid en el stand H6.2-169 del 5 al 9 de septiembre de 2025 para experimentar de primera mano el futuro de los dispositivos de RA e IA. Se invita a los medios de comunicación a reservar demostraciones privadas y entrevistas con antelación. Envíen un correo electrónico a jingwen.wang@rokid.com .

Acerca de Rokid

Con más de una década de innovación en realidades aumentadas, ecosistema basado en Android de diseño propio YodaOS-Master, visión por computadora, pantalla óptica y diseño de sistemas de IA, Rokid ha implementado productos de RA e IA en más de 80 países, empoderando a los usuarios e industrias para trabajar, jugar y conectarse de nuevas formas.

