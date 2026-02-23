Gala IV Edición Premios Alejandro Echevarría

Ganadores Premios Alejandro Echevarría - Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría

(Información remitida por la empresa firmante)

Líderes de la sociedad civil, profesionales, entidades públicas y privadas se unen a la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría para poner en valor ejemplos a seguir en la lucha contra la desinformación durante la entrega de los Premios Alejandro Echevarría. Los Premios reconoce a personas, profesionales y causas que, a nivel global, combaten la desinformación

Madrid, 23 de febrero de 2026.- En esta IV Edición de los Premios Alejandro Echevarría, la Fundación Comunicando Futuro ha contado con el apoyo de numerosas entidades y colaboradores públicos y privados, entre los que destaca, la Presidencia de Honor de S.A.R. La Reina Doña Letizia.



"Con la gala, la Fundación reafirma su compromiso con los valores que la han definido desde su origen: el rigor, la independencia y el reconocimiento a personas, causas e instituciones que, desde distintos ámbitos y a escala global, luchan cada día contra la desinformación", señala Aletxu Echevarría, presidente de la Fundación.



Durante la Gala se ha dado a conocer que el Premio Especial Alejandro Echevarría ha recaído en Informativos Antena 3, como ejemplo de compromiso con los valores que inspiraron al Fundador. Una labor respaldada de forma consistente por la ciudadanía en los principales estudios sobre tendencias de consumo informativo, que sitúan a este informativo como el más creíble y veraz. Así lo acredita el informe elaborado por el Reuters Institute. Recogen el premio Santiago González, director general Antena 3 noticias, y las presentadoras Antena 3 Sandra Golpe y Lorena García Diez.



El Premio a la Lucha Sectorial contra la Desinformación ha sido otorgado a PROVACUNO, por su trabajo frente a la desinformación en el ámbito agroalimentario. Por su parte, el Premio a la Lucha Internacional contra la Desinformación ha recaído en la BBC, en reconocimiento a su compromiso con el rigor informativo y la veracidad a escala global.



Además, se otorgaron los siguientes premios:



● Premio a la Transparencia y Rigor Informativo: Maldita.es.



● Premio a la Alfabetización Mediática e Informativa: Javier Santaolalla.



● Premio a la Innovación en la Lucha contra la Desinformación: Think – Fluencer. de IC Media.



● Premio al Compromiso en la Lucha contra la Desinformación: Prodigioso Volcán.



Los premios se entregaron por destacadas personalidades como Jesús Suárez, Director General de Bankoa/ Abanca, Juan Mari Aburto Alcalde del ayuntamiento de Bilbao, Lucía Angulo, CEO de McCann Worldgroup España y McCann España. Cristina Múgica directora general de Competitividad Territorial y Promoción Exterior Diputación Foral de Bizkaia y Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables Energía España.



Se desarrollaron mesas redondas con expertos como Belén Frau, Global Communication Manager de Ingka Group/IKEA, y María Moya, Cofundadora y CEO de Prodigioso Volcán, Clara Jiménez CEO y Founder de Maldita, Miguel López Quesada presidente de Dircom, Koro Castellano Vicepresidenta de la Fundación Comunicando Futuro, David Sainz-Maza, COO de iKor, Santi Pisonero sociólogo e investigador y Oswaldo Lorenzo Partner y Director de Unikemia.



Compartirán su visión sobre cómo la desinformación afecta a la sociedad, destacando:



1. La desinformación no es solo un contenido falso aislado, sino un ecosistema complejo marcado por la superabundancia.



2. Sin ciudadanos capaces de pensar críticamente, ninguna herramienta será suficiente para detener la desinformación.



3. Es un problema que afecta a todos y entre todos se debe resolver.



4. No existe una única solución, sino la unión de varias



Enlaces: Fotografías

Contacto

Emisor: Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría

Nombre contacto: Aitana Olarza

Descripción contacto: Marketing Assistant

Teléfono de contacto: 944 000 690