La Gala "New York Summit Awards" aterriza en España premiando a los líderes del mundo hispano

España, seleccionada como sede para acoger una de las Galas de liderazgo y habla hispana más relevantes del mundo. New York Summit Awards, organizada por la Fundación ICL (Inspiring Committed Leaders), se ha convertido en los últimos años en el evento más relevante de habla hispana en la Ciudad de Nueva York. Cada año, la gala premia a líderes en todas las disciplinas, que estén impactando y cambiando el mundo

Entre los premiados se encuentran personalidades como el gurú de la RSC Bernardo Kliksberg, Ndaba Mandela (activista y nieto de Nelson Mandela), Antonio Banderas, La Fundación del Real Madrid, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú o a Leonardo DiCaprio por su labor en la concienciación sobre el cambio climático. Además, la gala ha conseguido unir por primera vez a las familias Kennedy, Mandela y Luther King para que colaborasen en iniciativas conjuntas de cooperación internacional.



Desde hace unos años, la Gala New York Summit Awards premia a las mayores personalidades del mundo en sus iniciativas para mejorar la sociedad y tiene actualmente 140 millones de visualizaciones en cuanto a audiencia. Este año, la Gala decide viajar y aterrizar en España para escoger unas de sus ediciones especiales, juntando a lo mejor del mundo norteamericano, el hispano y el español, y premiando a personalidades de primer nivel. En 2022, la Gala volverá a la Gran Manzana.



Entre los nominados de este año se encuentran personalidades como Rosario Marín (Ex Secretaria del Tesoro Público del Gobierno de EE.UU.), Pau Donés (a título póstumo), la Fundación Rafa Nadal, MasterChef, Mikel Erentxu o el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, entre otros *.



El evento se celebrará el 19 de noviembre, aunque todavía no se ha desvelado la ciudad española que acogerá la prestigiosa gala con personalidades de todo el mundo.



El presidente de la Fundación ICL, Ray Cazorla, afirma: “Poder traer un cachito de Nueva York a España es un sueño y un honor. Estamos deseando aterrizar nuestro proyecto con raíces americanas, alma hispana, pero con mucho acento español, y ayudar a visibilizar a los grandes líderes que tenemos en tanto en este país como por todo el mundo elevando al mundo hispano”.



La Fundación ICL, parte del grupo empresarial HAC Global, es una organización filantrópica registrada en la Ciudad de Nueva York, que trabaja para empoderar, elevar y dar una plataforma a la comunidad hispana por todo el mundo. Trabaja en los ámbitos de cambio climático, educación para líderes, creando puentes entre el mundo empresarial y los retos sociales y en diferentes proyectos de ayuda humanitaria.







