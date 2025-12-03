La Gala del Turismo de ASET celebra el liderazgo del sector con 130 asociados y el 25% del PIB de la ciudad - ASET

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) celebró anoche su Gala del Turismo en un escenario excepcional: el Acuario de Sevilla. Un evento que reunió a representantes del Ayuntamiento de Sevilla, con el alcalde, José Luis Sanz, al frente; de la Junta de Andalucía, con el consejero de Turismo, Arturo Bernal, de la Diputación Provincial, con el vicepresidente, Rodrigo Rodríguez Hans, de la Cámara de Comercio, con su presidente, Francisco Herrero, o de la Confederación de Empresarios de Sevilla, con Miguel Rus, así como a los 130 asociados de ASET, un número en constante crecimiento que refleja la fortaleza y vitalidad del sector turístico sevillano.

La gala, presentada por la comunicadora Mónica Rosón, reunió también a representantes de empresas asociadas a ASET de todos los segmentos turísticos: casas palacio, comercio local, enoturismo, comunicación, consultoría, tablaos flamencos, espacios singulares, restauración, transporte, turismo activo, cultural, deportivo, de salud, industrial, religioso, fluvial, tecnológico y parques temáticos, entre otros, junto a otros sectores que también fueron invitados y participaron.

Apertura institucional

La gerente del Acuario, Rocío Alcázar, dio la bienvenida a los asistentes, seguida por la intervención de Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de la Diputación de Sevilla, quien subrayó el papel del turismo como motor de desarrollo: “Cada euro invertido revierte entre 7 y 9 euros en riqueza. Este crecimiento debe hacerse siempre de la mano del sector. Pero las inversiones hay que hacerlas siempre de la mano del sector y de las empresas turísticas, algo que tenemos muy claro en la Diputación Provincial de Sevilla. Por eso apostamos por un proyecto provincial que cada vez abre más oportunidades, que es en lo que estamos trabajando”.

El presidente de ASET, Jorge Robles del Salto, destacó que la gala existe porque “el turismo de Sevilla es fuerte, creativo y valioso”. Recordó el origen de la asociación hace 15 años y la importancia de haber recuperado la unidad interna, la presencia institucional y los Premios ASET María José Uruñuela.

Robles del Salto hizo hincapié en que “entre los hitos logrados quiero destacar el liderazgo y la presencia en todas las comisiones de turismo, la creación de espacios de diálogo y foros sectoriales y la recuperación hoy de estos premios, era nuestro sueño porque nunca debieron dejar de celebrarse”.

Para el presidente de ASET, “esta es una asociación joven, con un espíritu innovador, con ganas de explorar, de crear y de descubrir…La misma energía que tiene Sevilla: una provincia con enormes atractivos y es nuestra responsabilidad ponerlos en valor”.

La Smart Tourism Office de Sevilla, a través de Get Your Guide, presentó un estudio que señala que Sevilla alcanzará los 8,2 millones de turistas en 2025, un 2,21 % más. Otros datos destacados son el crecimiento del 33 % en pernoctaciones; que los principales mercados proceden de EE.UU, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania y China (este último con un crecimiento del 14 %). Y se pusieron de manifiesto las tendencias para 2026: auge de los tours a pie, experiencias gastronómicas, talleres creativos y un notable interés por el avistamiento de aves, con un 54 % de los viajeros interesados en actividades relacionadas.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, felicitó al sector por su compromiso y liderazgo, recordando que Sevilla es uno de los destinos más reconocidos internacionalmente y que la provincia ha recibido 4,5 millones de visitantes en los tres primeros trimestres del año. “La Junta trabaja por mejorar estas cifras con los planes turísticos de las grandes ciudades, diseñados en la provincia para Sevilla capital y Dos Hermanas, que incluyen 5 millones de euros para cada uno de ellos”, resaltó.

Reconocimientos y emociones

Posteriormente se entregaron los Premios ASET 2025, diseñados por Hexa Eventos e inspirados en el río Guadalquivir: Premio ASET al Impacto y Compromiso con el destino Sevilla a Torre Sevilla, el rascacielos más alto de Andalucía, por su apuesta por la calidad, el dinamismo a través de una oferta muy variada de ocio y la descentralización turística al ofrecer alternativas innovadoras. Recogieron el premio el gerente, Juan Carlos Gómez, y la directora de marketing y Comunicación, Granada Hernández.

El Premio ASET a la excelencia en la experiencia turística fue para Aire Ancient Baths Sevilla en reconocimiento a la nueva imagen y a la modernización de su enclave singular. El grupo cuenta con más de 900 trabajadores alrededor del mundo, tras haberse convertido en una multinacional especializada en el ámbito de la relajación y líder del sector del bienestar, proyecto en expansión que llevará sus experiencias por todo el mundo. Recogió la estatuilla Jerónimo Alarcón de la Lastra.

El Premio María José Uruñuela 2025 fue otorgado a la trayectoria profesional de Guillermo Cruz García, quien participó en el diseño y ejecución de la Expo 92, Cartuja 93 y en la puesta en funcionamiento de Isla Mágica, entidad que ha dirigido durante todos estos años. Actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Parques de Atracciones Temáticos y todo un referente en el sector.

Uno de los momentos más emocionantes fue el reconocimiento a Rafael Domínguez, gerente de ASET, fundador y uno de sus principales impulsores. “Es la persona a la que todo el mundo identifica cuando hablamos de ASET. Para nosotros es un orgullo tenerte como gerente”, resaltó el presidente Jorge Robles.

El alcalde, José Luis Sanz, cerró el acto tras felicitar la iniciativa de ASET de organizar una gala para el sector y recordó que el turismo es la principal industria de la ciudad de Sevilla. “Los ingresos que genera suponen el 18 % del PIB de la ciudad de forma directa, y cerca del 25 % de forma indirecta”, dijo.

“Casi 4 millones de visitantes, hemos superado los 8 millones de pernoctaciones, tenemos un aeropuerto que mueve más de 9 millones de visitantes, que no para de crecer con más de 20 conexiones internacionales, con más de 84 aeropuertos en todo el mundo … parece que las cosas las estamos haciendo bien. Especialmente cuando comprobamos que en Andalucía el turismo crece un 17 %, y aquí un 23 %. Y esto es gracias a la oferta cultural, turística y de ocio que tenemos y a las empresas que lo hacéis posible. La calidad del sector turístico es una de las claves para que seamos la tercera ciudad más visitada de España y todo un referente. Enhorabuena”, concluyó el regidor.

El broche de oro de la gala disfrutada por más de 250 personas y seguida por streaming desde el canal de YouTube de ASET lo puso Laura Gallego con un villancico lleno de luz y esperanza navideña, “Sirva tu cuna”.

