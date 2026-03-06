Galerías del Tresillo lanza campaña contra la brecha salarial - Galerías del Tresillo

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 06 de marzo de 2026.- La empresa líder en sofás transforma un gesto cotidiano —dar la vuelta a un objeto— en una metáfora colectiva para visibilizar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que todavía se sitúa en torno al 15%, y promover la reflexión en torno al 8M, invitando además a las mujeres a sumarse a la iniciativa en redes sociales compartiendo sus propios gestos simbólicos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Galerías del Tresillo presenta la tercera edición de su campaña Woman Week, una iniciativa con la que la compañía busca visibilizar una realidad que todavía persiste: la brecha salarial. Actualmente, las mujeres perciben de media alrededor de un 15% menos que los hombres, una diferencia que impacta directamente en la capacidad de ahorro, la estabilidad económica y la planificación de futuro, según datos de Eurostat y del Ministerio de Igualdad.

Bajo el lema “Esta Woman Week, levántate para darle la vuelta a la desigualdad”, la empresa líder en sofás marca ha diseñado una campaña que conecta este dato con dos acciones simbólicas que buscan generar reflexión.

Por un lado, Galerías del Tresillo ha decidido devolver ese 15% que representa la brecha salarial, ofreciendo durante la Woman Week un 15% descuento en todas sus categorías mediante el código WOMAN2026. Un gesto que pretende trasladar al consumidor una reflexión directa sobre esta desigualdad estructural.

Un sofá "del revés"

Por otro, la compañía ha desarrollado una intervención visual en espacios emblemáticos en la que su producto más icónico aparece dado la vuelta, una metáfora que representa la necesidad de cambiar aquello que sigue siendo desigual y de “darle la vuelta” a situaciones que todavía persisten en la sociedad.

“La campaña nace de una idea muy simple: cuando algo no es justo, hay que darle la vuelta. Queríamos utilizar un símbolo tan cotidiano como el sofá para recordar que todavía queda camino por recorrer y que todos podemos formar parte de ese cambio”, explica Valentina Pizzolon, directora de comunicación de Galerías del Tresillo.

Mujeres que se unen

La campaña se completa con una acción participativa en redes sociales, en la que Galerías del Tresillo invita a todas las mujeres que quieran sumarse al movimiento a grabar un vídeo o compartir una fotografía con algún objeto de su casa u oficina dado la vuelta, como símbolo de esta reivindicación. El contenido podrá compartirse con el hashtag #DaleLaVueltaDesigualdad, con el objetivo de amplificar el mensaje y generar conversación en torno a la igualdad salarial.

La iniciativa se amplificará durante toda la Woman Week a través de redes sociales, contenidos audiovisuales y colaboraciones con creadores de contenido que contribuirán a difundir el mensaje.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Galerías del Tresillo continúa reforzando su posicionamiento como una marca que conecta el hogar con las conversaciones sociales de su tiempo.



Emisor: Galerías del Tresillo

Contacto: Galerías del Tresillo

Número de contacto: 747728749