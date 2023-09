Galgus reúne a 200 profesionales para debatir sobre el futuro de la conectividad en su 10º Aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 21 de septiembre de 2023.

Este décimo aniversario ha supuesto una mirada hacia el futuro y un compromiso renovado de seguir innovando y liderando el sector de la tecnología WiFi en los próximos años

El proveedor de WiFi inteligente Galgus ha celebrado durante la mañana de hoy el 10º Aniversario de su fundación con una jornada dedicada al futuro de la conectividad. El evento, que ha tenido lugar en el hotel Barceló Sevilla Renacimiento, ha congregado a alrededor de 200 profesionales.



Con el objetivo de conmemorar el décimo aniversario del referente en conectividad Galgus, la tecnológica ha celebrado durante la mañana de hoy un evento donde ha podido explicar a decenas de asistentes sus novedades presentes y futuras en el sector de la conectividad. Una cita con gran componente inspirador que ha contado con ponentes como Raúl Jiménez, Director Gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Mariló Jiménez, Jefa del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias de la Junta de Andalucía; Antonio Castaño, Director de Contursa; Rafael Expósito, Director de Administraciones Públicas de Telefónica en Andalucía; Rafael Alcaide, Director Territorial para Andalucía y Extremadura en Vodafone; José Carlos Pardo, Responsable de Desarrollo de Negocio de Innovasur. Por parte de la entidad Galgus han participado Consuelo Gómez, Head of Customer Success; Pablo Aguilera, Director de R&D y Cofundador y José González, CEO & Co-Founder de la compañía.



"Hemos diseñado una cita de gran relevancia para todo el sector, en la que se ha debatido sobre las principales tendencias en conectividad a nivel mundial, al mismo tiempo que hemos celebrado nuestro 10º aniversario. Diez años en los que nos hemos dejado la piel para alcanzar un mundo más y mejor conectado, reduciendo la brecha digital y haciendo crecer proyectos a través de una tecnología única en el mundo, capaz de responder a los escenarios más desafiantes" ha destacado José González, CEO & Co-Founder de Galgus.



Asimismo, la jornada no ha olvidado a los clientes de esta compañía que tras una década ha conseguido alcanzar la cima del WiFi. Por este motivo, han contado con un espacio en el que han cobrado protagonismo y han podido hablar, en primera persona, sobre sus experiencias.



Explorando nuevos horizontes

Durante estos diez años, Galgus ha conseguido hacerse su hueco en los mercados internaciones, sobre todo en EEUU y Europa. De hecho, ha sido el segmento del WiFI para aviones el que le ha abierto las puertas del mercado estadounidense con dos grandes clientes en EEUU que fabrican y distribuyen su tecnología en más de 1.700 aviones por todo el mundo desde EEUU hasta Filipinas. Se trata de las compañías Miltope en Colorado y Alabama, y Safran Inflight Innovations LLC con sede en Brea, California.



Paralelamente, como ha afirmado José González, CEO & Co-Founder de Galgus "estamos trabajando con Boeing para integrar los productos WiFi en sus aviones en las plantas de fabricación de Seattle. Pero también nos hemos adentrado en el sector ferroviario con acuerdos con el operador Amtrak".



Además, la compañía ha conseguido varios partners especializados en conectividad WiFi y analítica de localización sobre WiFi que operan en este territorio y Canadá, con los que está ofertando y ganando importantes proyectos, "con esto estamos experimentando un importante crecimiento en esta segunda mitad de año en mercados como conectividad WiFi en campus universitarios, zonas rurales, hoteles, smart cities, centros comerciales y empresas y administraciones públicas en general".



De esta forma, el mercado latinoamericano ha cobrado especial relevancia en el futuro de Galgus con la ampliación de su red de partners con dos nuevos aliados en Perú y Colombia. Dos empresas referentes en las telecomunicaciones empresariales como son Innova IT e Import System.



Patentes

Galgus se ha consolidado como parte esencial del mercado de la conectividad con 10 patentes que protegen su tecnología.



Una de ellas, de reciente aprobación en Estados Unidos, permite identificar y rastrear los dispositivos no conectados en diferentes entornos, incluso con direcciones MAC aleatorias. Esta patente supone un reconocimiento internacional a la innovación de Galgus y le abre las puertas a un mercado clave como el estadounidense. "Un importante hito en nuestra capacidad para aplicar esta innovadora tecnología, reconocida internacionalmente por Gartner, en un mercado prioritario, como es Estados Unidos", menciona José González, CEO & Co-Founder de Galgus.



Crecimiento exponencial

En los últimos meses Galgus ha sido reconocida como una de las 20 mejores empresas españolas para trabajar. Esto ha motivado que las perspectivas de crecimiento del equipo de la empresa para los próximos años se hayan multiplicado por tres.



"Ser una de las 20 mejores empresas para trabajar en España no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Por ello, en Galgus estamos de celebración con nuestro flamante certificado HappyIndexAtWork de Choose My Company" ha destacado José González, CEO & Co-Founder de Galgus.



El certificado HappyIndexAtWork de Choose My Company es una distinción otorgada a las empresas que ofrecen un entorno de trabajo satisfactorio. Choose My Company es una plataforma que recopila y analiza opiniones de los empleados de diferentes organizaciones para evaluar la calidad de su vida laboral y el compromiso en su trabajo.







