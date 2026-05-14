La gama de televisores 2026 de Samsung llega a España

Samsung Vision AI responde a tus pasiones - Samsung Electronics

(Información remitida por la empresa firmante)

La gama 2026 amplía las experiencias avanzadas de imagen y entretenimiento en distintos modelos de televisores Samsung, incorporando tecnologías como Vision AI Companion y pantallas antirreflejos para llegar a más usuarios

Madrid, 14 de mayo de 2026.- Samsung Electronics ha presentado en España su gama de televisores 2026, que incluye modelos premium Micro RGB, OLED, Neo QLED y The Frame, además de opciones Mini LED y Crystal UHD para un público más amplio. En su vigésimo año como marca líder mundial de televisores, Samsung amplía las funciones de Inteligencia Artificial a más modelos mediante Vision AI Companion (VAC), integrando plataformas como Bixby, Perplexity y Microsoft Copilot para ofrecer experiencias de imagen, sonido y entretenimiento más inteligentes y personalizadas.



"Con la gama 2026 queremos evolucionar la experiencia de televisión hacia algo más inmersivo, inteligente y natural", afirma Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España.



Samsung refuerza además su tecnología SIN reflejos, diseñada para minimizar reflejos y mantener la intensidad del color y el contraste incluso en entornos luminosos. Entre las nuevas funciones impulsadas por IA destacan AI Upscaling Pro, para mejorar contenido de baja resolución; AI Football Mode, que optimiza imagen y sonido en retransmisiones deportivas; y AI Sound Controller Pro, que ajusta diálogos, música y efectos en tiempo real.



La nueva gama Micro RGB, disponible entre 55 y 115 pulgadas, utiliza micro LED rojos, verdes y azules controlados individualmente para ofrecer mayor precisión de color, brillo y contraste. Estos modelos incorporan además Micro RGB AI Engine Pro y compatibilidad con el 100 % del espacio de color BT.2020.



En OLED, Samsung presenta los modelos S99H, S95H, S90H y S85H, con negros profundos, colores intensos y pantalla SIN reflejos. El modelo S99H añade Pantone Validated ArtfulColor, acceso a Art Store y un diseño de trasera flotante. También incorpora funciones avanzadas para gaming, como Motion Xcelerator 165Hz, AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC Compatible.



La familia The Frame amplía su propuesta de televisor como obra de arte con acceso a más de 5.000 piezas en Art Mode. The Frame Pro incorpora tecnología Neo QLED Mini LED y One Connect inalámbrico, mientras que nuevos tamaños de pantalla mejoran la flexibilidad de instalación.



La gama Neo QLED, disponible hasta 100 pulgadas, integra el procesador NQ4 AI Processor, Quantum Mini LED y Vision AI Companion para optimizar imagen, sonido y gaming hasta 144Hz. Samsung también amplía su oferta Mini LED con los modelos M80H y M70H, acercando funciones avanzadas de IA y calidad de imagen premium a más consumidores.



En audio, Samsung lanza Music Studio 7 y Music Studio 5, nuevos altavoces lifestyle compatibles con Dolby Atmos, Hi-Resolution Audio y Q-Symphony para integrarse con televisores Samsung y crear experiencias audiovisuales más inmersivas.



Samsung también refuerza su ecosistema conectado con Samsung TV Plus, que supera los 100 millones de usuarios activos mensuales, compatibilidad con Google Cast y nuevas funciones de Google Fotos Recuerdos. Toda la gama 2026 mantiene integración con SmartThings, Samsung Knox Security y hasta siete años de actualizaciones de Tizen en modelos compatibles.

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Emisor: Samsung

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