COMUNICADO: GameChange Solar Supera el Hito de 10 GW

NUEVA YORK, 15 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- GameChange Solar anunció hoy que ha superado el hito de 10 GW en ventas desde que se fundó la compañía en 2012. La rápida expansión de la compañía ha sido impulsada por el crecimiento en sus líneas de productos de inclinación fija y de seguidores solares, como el MaxSpan (TM) y Genius Tracker, (TM) respectivamente. La adopción de los clientes se ha generalizado a nivel mundial debido a los sistemas de instalación rápida y rentable de GameChange Solar que han superado los requisitos de bancabilidad incluso para los proyectos más exigentes que posean servicios públicos e IPP en todo el mundo.

Derick Botha, Gerente Comercial de GameChange Solar, declaró: "Estamos contentos de superar el hito de 10 GW y esperamos seguir creciendo y seguir siendo un innovador líder en el mercado. Nos motiva nuestra misión de reducir los costos de los proyectos solares a escala de servicios públicos para impulsar el crecimiento de la industria a nivel mundial."

