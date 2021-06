Los ganadores de los Main and Safe City Prizes, elegidos en un concurso internacional de diseño

- Los ganadores de los premios Main and Safe City Prizes son seleccionados por medio del concurso internacional de diseño inspirado en los ODS por BE OPEN y Cumulus

LONDRES, 9 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El jurado del concurso de estudiantes "Design for Sustainable Cities", presidido de forma conjunta por medio de BE OPEN y Cumulus en apoyo del Programa Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, ha seleccionado a dos de los cuatro ganadores del concurso - los ganadores del Main Prize y el Safe City Prize.

Recopilamos cientos de presentaciones de estudiantes y graduados procedentes de todas las universidades de arte, diseño, arquitectura y medios de todo el mundo. El concurso busca fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de creativos más jóvenes. El foco de la competencia es el SDG 11 de la ONU: SDG11: Sustainable Cities and Communities . Ban Ki-moon, antiguo secretario general de las Naciones Unidas, destacó la importancia de los ODS al explicar: "No tenemos el plan B porque no existe el planeta B".

El Main Prize de 5.000 euros fue a parar al proyecto con la puntuación más alta - 'Renova' de Hacer Beril Beden, Politecnico di Milano. La solución consiste en rescatar buenos materiales acondicionados mediante la deconstrucción y crear con ello una plataforma para acercarlos a los potenciales compradores, convirtiendo los residuos en recurso. Este proyecto busca diseñar un modelo de negocio sostenible para la regeneración de la ciudad.

El Safe City Prize de 2.000 euros fue para Zhixiang Yang, Universidad de Arte y Diseño de Shandong, China - 'Urban renewal design around Qilu Hospital' . El proyecto ofrece un plan de renovación y rediseño para el área del Hospital Qilu, que se basa en los principios de renovación urbana y protección histórica; microintroducción de 'macrodatos', 'ciudad inteligente' y gestión comunitaria; además de la tecnología "ciudad esponja".

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, felicitó a los ganadores y agradeció a todos los concursantes por su duro trabajo y creatividad realizados: el concurso "Design for Sustainable Cities" ha sido un viaje impresionante que nos ha llevado a conseguir los resultados más impresionantes de decenas y decenas de personas cuidadosamente investigadas, con proyectos bellamente diseñados. Me alegró ver cuántos concursantes se centraron en la categoría de Safe City y desarrollaron soluciones que pueden servir para aliviar la vida urbana en tiempos de pandemia; estamos impacientes por ver que estas ideas tan desesperadamente necesarias inspiren un cambio real muy pronto. Cada una de las presentaciones tiene lo mejor de la humanidad en el corazón, se esfuerza por hacer una diferencia real para todos nosotros y, por lo tanto, merece ser aplaudida y celebrada de todas las formas posibles. BE OPEN continuará desarrollando programas que vayan dirigidos a ayudar a los jóvenes talentos creativos en todo el mundo".

En nombre de Cumulus, Eija Salmi, secretaria general, junto a la doctora Mariana Amatullo, directora general, declaramos: "Estamos muy contentos de celebrar el aliento creativo de las presentaciones ganadoras de Design for Sustainable Cities organizado de forma conjunta por medio de BE OPEN y Cumulus. Cumulus cuenta con una larga tradición de defender el diseño sostenible y responsable. Este concurso ha sido una oportunidad para invitar a la próxima generación de líderes del diseño entre nuestras instituciones miembros, nuestros estudiantes, a proponer soluciones novedosas para el futuro de nuestras ciudades. Estamos profundamente inspirados por la excelencia de la los trabajos ganadores y su alineación con el cumplimiento de la misión de los United Nations Sustainable Development Goals y el SDG 11: Sustainable Cities and Communities".