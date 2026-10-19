Ganadores Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2027 - Mejor Comercio del Año
(Información remitida por la empresa firmante)
El encuentro reunió en Barcelona a profesionales del retail para hablar de las tendencias del sector y conocer a las marcas que han elegido los consumidores.
Barcelona, 15 de octubre de 2026. Comercio del Año ha celebrado la jornada "La Revolución en el Mundo del Retail 2026" en el Alexandre Hotel Fira Congress de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Es el encuentro anual de la organización para compartir las tendencias del sector retail y entregar los trofeos de la edición 2027.
El periodista y conferenciante David Arráez ha conducido la jornada, que ha inaugurado Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España.
El programa ha comenzado con los pitchs de las startups que optaban al trofeo Mejor Retail Startup 2027, con votación del público en directo. Las han presentado Marcia Paola Rodríguez, CEO de Hola Marketing, y Alicia Cantalejo, Entrepreneurship Project Manager de Tecnocampus.
A continuación, la mesa redonda "Retail 2030: las decisiones que se toman hoy" ha abordado la fidelidad del cliente, la tecnología y la inversión estratégica en el retail. Moderada por Lluis Torra, presidente del Club de Marketing de Barcelona, ha reunido a Silvia Roig, Strategic Growth Partner; José Serrano, CEO de Izo, y Henri-Noël Bouvet, France and Iberia Director de Shopfully.
La jornada ha terminado con la entrega de los trofeos Mejor Comercio del Año, Mejor Comercio Online del Año, Mejor Franquicia del Año, Mejor Experiencia de Cliente, Mejor Atención al Cliente y Mejor Retail Startup 2027.
Unos premios que deciden los consumidores
Los ganadores salen de la votación de los consumidores, sin jurado profesional. El proceso cuenta con el respaldo de Qualimetrie, partner de los premios. Bárbara González, directora de Qualimetrie España, ha explicado la mecánica de votación durante la entrega de trofeos.
En esta edición, los consumidores han premiado a 36 enseñas como Mejor Comercio del Año, a 24 como Mejor Comercio Online del Año y a 10 como Mejor Franquicia del Año.
Ganadores de Mejor Comercio del Año 2027
Belleza y Salud
Cosmética natural: Yves Rocher
Farmacia y parafarmacia: Farmacias I+
Óptica: General Óptica
Perfumería y cosmética: Primor
Distribución y Alimentación Especializada
Droguerías y perfumerías low cost: PrimaPrix
Gourmet y delicatessen: Sabor a España
Hipermercados: EROSKI
Marcas propias de supermercados: Aldi
Productos eco y bio: Lidl
Productos frescos: EROSKI
Supermercados: Mercadona
Supermercados discount: Family Cash
Supermercados de proximidad: EROSKI City - Caprabo
Hogar
Bricolaje: Leroy Merlin
Cocinas: EGGO
Colchones y descanso: Bed's
Jardinería y plantas: Leroy Merlin
Menaje, regalos y textil hogar: Natura
Muebles y decoración: Ikea
Moda y Complementos
Bolsos, maletas y complementos: Parfois
Joyería: Tous
Moda general: Mango
Moda infantil: Mayoral
Moda íntima y baño: Women'secret
Zapaterías: Deichmann
Restauración
Cafeterías: Manolo Bakes
Hamburgueserías: Goiko
Heladerías y yogurterías: Häagen-Dazs
Panaderías con degustación: Bertiz
Restaurantes americanos: Foster's Hollywood
Restaurantes asiáticos y sushi: UDON
Restaurantes italianos: La Tagliatella
Tapas y cervecerías: 100 Montaditos
Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento
Electrónica, tecnología y electrodomésticos: Media Markt
Libros y música: Fnac
Tiendas de deporte: Decathlon
Ganadores de Mejor Comercio Online del Año 2027
Belleza y Salud
Cosmética natural: Yves Rocher
Cuidado capilar y peluquería: GHD
Farmacia y parafarmacia: FarmaciasDirect
Perfumería y cosmética: Primor
Suplementos y nutrición deportiva: MyProtein
Distribución y Alimentación Especializada
Productos congelados: La Sirena
Supermercados e hipermercados: Eroski / Caprabo
Hogar
Alimentos y productos para mascotas: Kiwoko
Bricolaje: Leroy Merlin
Menaje, artículos para el hogar y regalos: Casa Viva
Muebles, decoración y textil hogar: Ikea
Moda y Complementos
Joyería: Singularu
Moda general: Mango
Moda hombre marca: Scalpers
Moda infantil: Kiabi
Moda íntima y baño: Women'secret
Zapaterías: Skechers
Restauración
Pizzas a domicilio: Domino's
Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento
Electrónica, informática y tecnología: Fnac
Juguetes y videojuegos: Game
Marketplace: El Corte Inglés
Papelería y material de oficina: 123tinta.es
Segunda mano y recommerce: Wallapop
Tiendas de deporte: Decathlon
Ganadores de Mejor Franquicia del Año 2027
Belleza y Salud
Cosmética natural: Yves Rocher
Óptica: General Óptica
Distribución y Alimentación Especializada
Supermercados de proximidad: EROSKI City - Caprabo
Moda y Complementos
Moda infantil: Mayoral
Restauración
Heladerías y yogurterías: Häagen-Dazs
Panaderías con degustación: Bertiz
Restaurantes americanos: Foster's Hollywood
Restaurantes asiáticos y sushi: UDON
Restaurantes italianos: La Tagliatella
Tapas y cervecerías: 100 Montaditos
Ganadores de Mejor Experiencia de Cliente y Mejor Atención al Cliente 2027
Mejor Experiencia de Cliente 2027: Sabor a España
Mejor Atención al Cliente 2027: 123tinta.es
Patrocinadores y colaboradores
Patrocinadores: Gift Campaign y Shopfully
Media partners: Hi Retail e Inforetail
Partner: Qualimetrie
Colaboradores: Asociación de Marketing de España, Hola Marketing (agencia de marketing & tech), Club de Marketing de Barcelona, AECOC, Cámara de Comercio Francesa y Tecnocampus
Sobre Comercio del Año
Comercio del Año es el mayor certamen de votación de consumidores del sector retail en España. Desde hace más de una década reconoce a las marcas mejor valoradas por sus clientes mediante la mayor encuesta independiente de satisfacción del sector.
Su principal valor diferencial es que los ganadores son elegidos exclusivamente por los consumidores, sin la intervención de ningún jurado profesional, convirtiendo a este reconocimiento en uno de los sellos de confianza más valorados por el retail y por los propios compradores.
Contacto
Emisor: Mejor Comercio del Año
Contacto: Mejor Comercio del Año
Número de contacto: 691 079 767