Ganadores Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2027 - Mejor Comercio del Año

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro reunió en Barcelona a profesionales del retail para hablar de las tendencias del sector y conocer a las marcas que han elegido los consumidores.

Barcelona, 15 de octubre de 2026. Comercio del Año ha celebrado la jornada "La Revolución en el Mundo del Retail 2026" en el Alexandre Hotel Fira Congress de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Es el encuentro anual de la organización para compartir las tendencias del sector retail y entregar los trofeos de la edición 2027.

El periodista y conferenciante David Arráez ha conducido la jornada, que ha inaugurado Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España.

El programa ha comenzado con los pitchs de las startups que optaban al trofeo Mejor Retail Startup 2027, con votación del público en directo. Las han presentado Marcia Paola Rodríguez, CEO de Hola Marketing, y Alicia Cantalejo, Entrepreneurship Project Manager de Tecnocampus.

A continuación, la mesa redonda "Retail 2030: las decisiones que se toman hoy" ha abordado la fidelidad del cliente, la tecnología y la inversión estratégica en el retail. Moderada por Lluis Torra, presidente del Club de Marketing de Barcelona, ha reunido a Silvia Roig, Strategic Growth Partner; José Serrano, CEO de Izo, y Henri-Noël Bouvet, France and Iberia Director de Shopfully.

La jornada ha terminado con la entrega de los trofeos Mejor Comercio del Año, Mejor Comercio Online del Año, Mejor Franquicia del Año, Mejor Experiencia de Cliente, Mejor Atención al Cliente y Mejor Retail Startup 2027.

Unos premios que deciden los consumidores

Los ganadores salen de la votación de los consumidores, sin jurado profesional. El proceso cuenta con el respaldo de Qualimetrie, partner de los premios. Bárbara González, directora de Qualimetrie España, ha explicado la mecánica de votación durante la entrega de trofeos.

En esta edición, los consumidores han premiado a 36 enseñas como Mejor Comercio del Año, a 24 como Mejor Comercio Online del Año y a 10 como Mejor Franquicia del Año.

Ganadores de Mejor Comercio del Año 2027

Belleza y Salud

Cosmética natural: Yves Rocher

Farmacia y parafarmacia: Farmacias I+

Óptica: General Óptica

Perfumería y cosmética: Primor

Distribución y Alimentación Especializada

Droguerías y perfumerías low cost: PrimaPrix

Gourmet y delicatessen: Sabor a España

Hipermercados: EROSKI

Marcas propias de supermercados: Aldi

Productos eco y bio: Lidl

Productos frescos: EROSKI

Supermercados: Mercadona

Supermercados discount: Family Cash

Supermercados de proximidad: EROSKI City - Caprabo

Hogar

Bricolaje: Leroy Merlin

Cocinas: EGGO

Colchones y descanso: Bed's

Jardinería y plantas: Leroy Merlin

Menaje, regalos y textil hogar: Natura

Muebles y decoración: Ikea

Moda y Complementos

Bolsos, maletas y complementos: Parfois

Joyería: Tous

Moda general: Mango

Moda infantil: Mayoral

Moda íntima y baño: Women'secret

Zapaterías: Deichmann

Restauración

Cafeterías: Manolo Bakes

Hamburgueserías: Goiko

Heladerías y yogurterías: Häagen-Dazs

Panaderías con degustación: Bertiz

Restaurantes americanos: Foster's Hollywood

Restaurantes asiáticos y sushi: UDON

Restaurantes italianos: La Tagliatella

Tapas y cervecerías: 100 Montaditos

Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento

Electrónica, tecnología y electrodomésticos: Media Markt

Libros y música: Fnac

Tiendas de deporte: Decathlon

Ganadores de Mejor Comercio Online del Año 2027

Belleza y Salud

Cosmética natural: Yves Rocher

Cuidado capilar y peluquería: GHD

Farmacia y parafarmacia: FarmaciasDirect

Perfumería y cosmética: Primor

Suplementos y nutrición deportiva: MyProtein

Distribución y Alimentación Especializada

Productos congelados: La Sirena

Supermercados e hipermercados: Eroski / Caprabo

Hogar

Alimentos y productos para mascotas: Kiwoko

Bricolaje: Leroy Merlin

Menaje, artículos para el hogar y regalos: Casa Viva

Muebles, decoración y textil hogar: Ikea

Moda y Complementos

Joyería: Singularu

Moda general: Mango

Moda hombre marca: Scalpers

Moda infantil: Kiabi

Moda íntima y baño: Women'secret

Zapaterías: Skechers

Restauración

Pizzas a domicilio: Domino's

Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento

Electrónica, informática y tecnología: Fnac

Juguetes y videojuegos: Game

Marketplace: El Corte Inglés

Papelería y material de oficina: 123tinta.es

Segunda mano y recommerce: Wallapop

Tiendas de deporte: Decathlon

Ganadores de Mejor Franquicia del Año 2027

Belleza y Salud

Cosmética natural: Yves Rocher

Óptica: General Óptica

Distribución y Alimentación Especializada

Supermercados de proximidad: EROSKI City - Caprabo

Moda y Complementos

Moda infantil: Mayoral

Restauración

Heladerías y yogurterías: Häagen-Dazs

Panaderías con degustación: Bertiz

Restaurantes americanos: Foster's Hollywood

Restaurantes asiáticos y sushi: UDON

Restaurantes italianos: La Tagliatella

Tapas y cervecerías: 100 Montaditos

Ganadores de Mejor Experiencia de Cliente y Mejor Atención al Cliente 2027

Mejor Experiencia de Cliente 2027: Sabor a España

Mejor Atención al Cliente 2027: 123tinta.es

Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores: Gift Campaign y Shopfully

Media partners: Hi Retail e Inforetail

Partner: Qualimetrie

Colaboradores: Asociación de Marketing de España, Hola Marketing (agencia de marketing & tech), Club de Marketing de Barcelona, AECOC, Cámara de Comercio Francesa y Tecnocampus

Sobre Comercio del Año

Comercio del Año es el mayor certamen de votación de consumidores del sector retail en España. Desde hace más de una década reconoce a las marcas mejor valoradas por sus clientes mediante la mayor encuesta independiente de satisfacción del sector.

Su principal valor diferencial es que los ganadores son elegidos exclusivamente por los consumidores, sin la intervención de ningún jurado profesional, convirtiendo a este reconocimiento en uno de los sellos de confianza más valorados por el retail y por los propios compradores.

Contacto

Emisor: Mejor Comercio del Año

Contacto: Mejor Comercio del Año

Número de contacto: 691 079 767