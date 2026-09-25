Ganar dinero recomendando restaurantes; Qamarero convierte el boca a boca en recompensas - Qamarero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre de 2026.- ¿Dónde comer? En casi todos los grupos hay alguien que siempre tiene la respuesta. Es la persona que descubre el sitio nuevo, recuerda dónde se come bien y termina salvando el plan. Hasta ahora se llevaba un qué buen descubrimiento. Qamarero quiere que también pueda llevarse una recompensa.

La compañía abre las solicitudes de acceso a Recomendadores, una propuesta para convertir una recomendación de confianza en dinero o saldo cuando termina en una reserva y una visita que cumple las condiciones del programa.

Amigos, familiares, foodies, viajeros, guías, anfitriones y creadores a quienes suelen preguntar dónde comer pueden solicitar acceso a recomendadores. No es necesario ser influencer, publicar a diario ni tener una audiencia enorme.

De la recomendación a la recompensa

La idea es sencilla. Una vez aprobado el acceso, cada recomendador comparte su enlace personal de un restaurante participante. Si otra persona reserva a través de ese enlace, acude al restaurante y se cumplen las condiciones, la recomendación puede generar una recompensa. La cantidad y el formato, dinero o saldo, dependerán de cada restaurante y de las condiciones del programa.

Qamarero ya ayuda a los negocios a recibir y organizar sus reservas para restaurantes desde la web y Google. Recomendadores da un paso más: reconocer las visitas que empiezan con el consejo de una persona y llegan hasta una mesa ocupada.

Compartir un enlace, por sí solo, no genera dinero. La recompensa está vinculada a una reserva hecha con el enlace del recomendador y a una visita realizada, no al número de mensajes enviados ni al tamaño de la audiencia.

Antonio Bustamante, CEO de Qamarero, señala que las recomendaciones de personas de confianza ya crean valor para los restaurantes. Según explica, Recomendadores busca reconocer ese valor de forma sencilla cuando se traduce en una visita real.

Para quienes ya recomiendan dónde comer

Recomendadores está pensado para situaciones cotidianas: el amigo que elige restaurante para el grupo, quien descubre locales cuando viaja, la persona que recibe huéspedes, un guía turístico, alguien que organiza experiencias o eventos, un creador de contenido o una pequeña comunidad que comparte sus sitios favoritos.

No hace falta convertir cada comida en publicidad ni recomendar lugares que no se conocen. La propuesta parte de algo que ya ocurre todos los días: alguien confía en el criterio de otra persona, prueba el restaurante recomendado y disfruta del plan.

Una recompensa por una visita, no por una reseña

Recomendadores no paga por dejar cinco estrellas, publicar reseñas ni escribir opiniones positivas. La recompensa, cuando corresponda, depende de que la recomendación termine en una reserva y una visita que cumpla las condiciones. Así, el incentivo reconoce una visita real sin comprar la opinión de quien recomienda.

Sobre Qamarero

Qamarero es una compañía tecnológica nacida en Sevilla que ayuda a más de 3.000 restaurantes a atraer clientes y gestionar mejor su día a día. Su software de hostelería reúne las reservas y la operativa del restaurante en un mismo entorno. En 2026, la startup fue galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa con mayor potencial e impacto de Andalucía.

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