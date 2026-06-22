(Información remitida por la empresa firmante)

- Ganfeng LiEnergy asegura una cartera de proyectos de más de 30 GWh en SNEC Smart E y presentará su portafolio de almacenamiento integral en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la reciente feria SNEC Smart E, Ganfeng LiEnergy, proveedor integrado de soluciones energéticas inteligentes, consiguió más de 30 GWh en intenciones de cooperación. El 23 de junio, Ganfeng LiEnergy va a llevar a cabo la presentación de la gama completa de productos de almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026, que abarca toda la cadena de valor, desde celdas, módulos y paquetes hasta la integración de sistemas, el desarrollo y la operación de plantas, y el reciclaje de baterías.

Ganfeng LiEnergy es una filial de Ganfeng Lithium (HKSE: 01772), líder mundial en el ecosistema del litio, que integra el desarrollo de recursos de litio, el procesamiento de compuestos y metales de litio, la producción de baterías y el reciclaje integral. La empresa ofrece soluciones de almacenamiento de CA/CC, centrales eléctricas de almacenamiento de energía, sistemas solares con almacenamiento y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para empresas de servicios públicos e industriales. Gracias a su profunda integración en la cadena de valor y sus capacidades de recursos globales, Ganfeng LiEnergy ha sido reconocida en la lista de fabricantes de almacenamiento de energía de nivel 1 de BloombergNEF (segundo trimestre de 2026), y su planta de producción de baterías ha sido designada como Fábrica Verde, lo que reafirma su capacidad de entrega a gran escala y de alta calidad.

La red de ventas global de la compañía abarca mercados clave, con proyectos emblemáticos como el proyecto de almacenamiento de energía de 1 GW/4 GWh para la formación de redes en Mongolia Interior, China; la planta de almacenamiento de energía en el Reino Unido; un proyecto solar con almacenamiento en Argentina; un proyecto de almacenamiento independiente en Alemania; un proyecto de almacenamiento de energía comercial e industrial en España; y un proyecto de integración de energía minera en Mali.

Todos los proyectos globales de Ganfeng son planificados, suministrados y operados por GFL BESS LIMITED. Asimismo, las oficinas de ventas y servicio de Ganfeng en Alemania, España, Estados Unidos, Australia y Canadá brindan atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a clientes de todo el mundo.

En Intersolar Europe, el centro de la exhibición es el sistema contenedorizado de 6,26 MWh, construido sobre un diseño modular con celdas de gran formato de 392 Ah/588 Ah. Para una instalación de 100 MWh, el uso del suelo se reduce en un 31% y el número de componentes por GWh disminuye en un 47%, lo que mejora la fiabilidad inherente y simplifica la operación y el mantenimiento. Tanto el CAPEX como el OPEX disminuyen, reduciendo el coste nivelado de almacenamiento en más de un 20%. El sistema alcanza una eficiencia energética del 96,5% y admite configuraciones flexibles de 2 a 8 horas, satisfaciendo necesidades de larga duración, incluidas las aplicaciones AIDC. La seguridad está garantizada mediante un sistema de protección de seis capas, resistencia a temperaturas extremas de -40 °C a 60 °C y cumplimiento total con las normas internacionales de transporte marítimo y terrestre. Cuenta con las certificaciones IEC, GB, UL y CB, y las pruebas de certificación LSFT están en curso.

La celda de 314 Ah utiliza la reposición de litio del cátodo para lograr 15.000 ciclos, lo que coincide con la vida útil de los sistemas solares con almacenamiento, y se está suministrando en masa para proyectos de larga duración. Además, Ganfeng LiEnergy ofrece soluciones integradas de 120 a 261 kWh y sistemas residenciales para la conexión a la red, la reducción de picos de demanda y la gestión energética del hogar.

Según crece la demanda de infraestructuras energéticas fiables y con bajas emisiones de carbono en todo el mundo, Ganfeng LiEnergy está ampliando su presencia en Europa y Norteamérica, proporcionando soluciones de almacenamiento integradas que respaldan la integración de energías renovables, la resiliencia de la red eléctrica y los objetivos de descarbonización a largo plazo.

Para más información, visite: www.ganfenglithium.com

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