(Información remitida por la empresa firmante)

-GaNrich impulsa la adopción global de la tecnología GaN con una gama ampliada de dispositivos de potencia GaN de 40–1200 V

GaNrich ofrece plataformas GaN-on-Si y GaN-on-Sapphire, combinadas con tecnología propia, una oferta integral y una estrategia de cadena de suministro alternativa

TAIPEI y BERLIN y NUEVA YORK, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- GaNrich Semiconductor Corporation es una empresa líder con sede en Taiwán, especializada en tecnología de nitruro de galio (GaN). GaNrich ha desarrollado plataformas de obleas tanto de GaN sobre silicio (GaN-on-Si) como de GaN sobre zafiro (GaN-on-Sapphire). Su cartera de productos abarca dispositivos de potencia de GaN de baja y media tensión (40 V–250 V) y de alta tensión (650 V–1200 V), destinados a aplicaciones que incluyen centros de datos para IA, unidades de batería de respaldo (BBU), robótica, drones, vehículos eléctricos (VE) y cargadores embarcados (OBC).

Gracias a su conmutación de alta velocidad, baja pérdida por conducción y baja capacitancia parásita, los productos de GaNrich ofrecen una mayor flexibilidad de diseño para optimizar tanto la eficiencia como la densidad de potencia. GaNrich destaca, además, como proveedor de servicios integrales, ofreciendo diseño de máscaras, encapsulado avanzado, integración de módulos de sistema y pruebas de fiabilidad.

Dispositivos GaN de 40 V a 1200 V: una gama completa de productos de potencia GaN

GaNrich ha desarrollado una cartera de dispositivos de potencia de nitruro de galio (GaN) que abarca un rango de 40 V a 1200 V, basados en plataformas GaN sobre silicio (GaN-on-Si) y GaN sobre zafiro (GaN-on-Sapphire). GaNrich es uno de los pocos proveedores a nivel mundial que ofrece una cobertura completa de productos de GaN en todo este rango de tensión y, actualmente, es el único diseñador de soluciones de GaN en Taiwán capaz de suministrar productos para su validación por parte del cliente en un entorno de producción en masa.

Para los dispositivos de potencia de GaN de 40 V a 250 V, GaNrich ofrece soluciones de encapsulado avanzadas que son compatibles con los dispositivos de silicio estándar existentes. Tras haber completado el desarrollo de productos en formatos 56, 53 y 33, así como la optimización de su cadena de suministro, GaNrich se dirige a aplicaciones en las que los dispositivos de silicio tradicionales han alcanzado sus límites de rendimiento. Asimismo, al integrar los controladores de puerta en el mismo encapsulado, GaNrich facilita la adopción de sus productos por parte de los clientes, simplificando el diseño de los circuitos.

Los dispositivos de potencia de nitruro de galio (GaN) de 650 V–1200 V de GaNrich están orientados a aplicaciones de conversión de potencia de alta tensión, incluyendo fuentes de alimentación de alta potencia para centros de datos de IA, conversión AC-DC y vehículos eléctricos (VE). Gracias a una amplia gama de tensiones y productos, GaNrich ofrece soluciones basadas en GaN adaptadas a diversas topologías de potencia, desde la conversión AC-DC o DC-AC de baja y media tensión hasta la conversión AC-DC o DC-DC de alta tensión. Para minimizar el esfuerzo de diseño, los dispositivos de GaNrich permiten una sustitución directa (pin a pin) de los componentes de silicio tradicionales.

Además, a medida que evolucionan las topologías de potencia, ciertos dispositivos de GaN pueden integrarse en segmentos de aplicación tradicionalmente cubiertos por el carburo de silicio (SiC). GaNrich tiene previsto lanzar un dispositivo de conmutación bidireccional (BDS) de 1200 V, capaz de reducir el número de componentes del sistema y, al mismo tiempo, aumentar el margen de tensión en el diseño. Esto facilita una arquitectura de conversión de potencia de una sola etapa y satisface los requisitos de las topologías de potencia de próxima generación.

Profundización en tecnologías centrales de GaN: una cadena de suministro competitiva y robusta

Actualmente, el mercado global de GaN se encuentra altamente concentrado en cadenas de suministro con sede en China, mientras persiste la demanda de los clientes europeos y estadounidenses por contar con nuevas capacidades de producción propias. Además de coordinar los recursos de fabricación y encapsulado de obleas de GaN en Taiwán, GaNrich colabora con socios de la cadena de suministro a nivel mundial para establecer un ecosistema integral de desarrollo de productos, ofreciendo a sus clientes internacionales una alternativa competitiva y diversificada, independiente de las cadenas de suministro radicadas en China.

Validación por parte de clientes líderes a nivel mundial: acelerando la penetración en el mercado global

Los productos de GaN de GaNrich están accediendo de manera constante a los mercados globales, ganándose el reconocimiento de los clientes. Diversos productos han sido validados por clientes líderes a nivel mundial, con aplicaciones en sectores como el de automoción, el almacenamiento de energía y la industria. Estos logros demuestran la competitividad de los productos de GaN de la empresa en términos de rendimiento, fiabilidad, capacidad de suministro y viabilidad de fabricación.

CONTACTO:Nombre: GaNrich Sales TeamMail: Sales@iganrich.com Tel.: +886-6667000

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