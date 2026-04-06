García-Carrión arranca el año en Asia con un Diamond Trophy en Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026 - García Carrión
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 6 de abril de 2026.- García-Carrión vuelve a situarse entre los vinos mejor valorados del panorama internacional tras los resultados obtenidos en el Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026, el primer gran certamen del calendario vinícola y uno de los más influyentes del mercado asiático.
Celebrado en Japón, este concurso reúne cada año a miles de vinos de todo el mundo y cuenta con una particularidad que lo hace especialmente relevante:
Su jurado está compuesto exclusivamente por mujeres profesionales del sector, entre ellas sumilleres, importadoras, periodistas, educadoras y responsables de compra.
Este perfil aporta una visión directamente vinculada al consumidor y al comportamiento real del mercado, especialmente en un país como Japón, donde el nivel de exigencia y atención al detalle es especialmente alto.
En esta edición, los vinos de García-Carrión han sido reconocidos con un total de 1 Diamond Trophy, 3 Double Gold, más de 30 medallas de Oro y 12 Platas, destacando especialmente el Diamond Trophy concedido a Señorío de los Llanos Cepas Viejas 2023.
A estos resultados se suma un amplio listado de vinos premiados en distintas categorías, que materializan esta presencia transversal en el certamen:
Double Gold
- Cava Jaume Serra Brut Nature
- Opera Prima Merlot 2025 La Mancha
- Pata Negra Reserva 2018 Rioja
Oros
- Antaño Reserva 2018 Rioja
- Viña Arnaiz Crianza 2021 Ribera del Duero
- Pata Negra Crianza 2020 Rioja
- Antaño Crianza 2020 Rioja
- Montequinto Crianza 2020 Rioja
- Viña Arnaiz Crianza 2020 Rioja
- Antaño Tempranillo 2024 Rioja
- Mayor de Castilla Crianza 2021 Ribera del Duero
- Pata Negra Roble 2022 Valdepeñas
- Pata Negra Vendimia Seleccionada 2022 Rioja
- Viña Arnaiz Reserva 2017 Rioja
- Cava Jaume Serra Brut
- Pata Negra Oro 2022 Valdepeñas
- Mayor de Castilla Roble 2023 Ribera del Duero
- Montequinto Tempranillo 2024 Rioja
- Opera Prima Tempranillo 2024 La Mancha
- Opera Prima Pink Moscato
- Pata Negra Crianza Edición Especial 2020 Rioja
- Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas
- Opera Prima Verdejo 2025 La Mancha
- Cava Jaume Serra Bouquet Brut
- Mayor de Castilla Tempranillo 2024 Ribera del Duero
- Señorío de los Llanos Reserva 2019 Valdepeñas
- Cava Pata Negra Brut
- Pata Negra Crianza 2021 Ribera del Duero
- Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas
- Pata Negra Roble 2023 Ribera del Duero
- Cava Jaume Serra Rosado Brut
- Antaño Vendimia Seleccionada 2022 Rioja
- Cava Pata Negra Semiseco
Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.
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