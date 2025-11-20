García-Carrión lidera la primera edición del Press Wine Competition con 11 medallas (5 Gran Oro y 6 Oro)

García-Carrión lidera la primera edición del Press Wine Competition (PWC) con 11 medallas (5 Gran Oro y 6 Oro) - García Carrión

García-Carrión se ha situado como la bodega más premiada en la primera edición del Press Wine Competition (PWC), el nuevo certamen organizado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y de las Bebidas Espirituosas (AEPEV), una de las entidades con mayor trayectoria y prestigio en la comunicación especializada del vino en España.

García-Carrión líder del certamen con un total de 11 medallas destaca como la bodega más premiada del concurso, con resultados especialmente brillantes en dos categorías clave:

- Cavas y espumosos, donde obtiene tres Gran Oro y dos Oro.

- Ribera del Duero, donde sus Reservas logran dos Gran Oro entre los más valorados de la cata.

El PWC nace con una misión clara: reconocer los vinos que mejor conectan con la crítica, la comunicación y el consumidor, mediante una cata a ciegas realizada exclusivamente por periodistas del vino, escritores especializados, divulgadores consolidados y prescriptores con años de trayectoria interpretando, narrando y recomendando vinos.

Su jurado está compuesto por voces que no solo catan: influyen, forman opinión, construyen tendencias y marcan el pulso de lo que se habla y se escribe sobre vino en España.

Medallas obtenidas por JGC

GRAN ORO

• Cava Pata Negra Rosado Brut

• Cava Pata Negra Organic Brut

• Cava Jaume Serra Bouquet Brut

• Pata Negra Ribera del Duero Reserva (2020)

• Viña Arnaiz Ribera del Duero Reserva (2020)

ORO

• Cava Jaume Serra Pinot Noir Rosé Brut

• Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature (2022)

• Pata Negra Ribera del Duero Roble (2023)

• Pata Negra Valdepeñas Reserva (2019)

• Viña Arnaiz Rioja Crianza (2020)

• Mayoral Reservado

El éxito de García-Carrión en esta primera edición confirma la solidez de su estrategia enológica y de comunicación, afianzando su posición de liderazgo dentro del panorama vitivinícola español.

Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.

