Gran Oro Berliner Wine Trophy 2026 - García -Carrión

(Información remitida por la empresa firmante)

García-Carrión refuerza su posición internacional en Berliner Wine Trophy 2026 con un Gran Oro y el reconocimiento como Mejor Bodega Española y de Espumosos

García-Carrión vuelve a situarse entre las bodegas más destacadas del panorama internacional.

En la última edición del Berliner Wine Trophy, uno de los certámenes más influyentes del mundo y patrocinado por la OIV y la Unión Internacional de Enólogos, el jurado internacional ha reconocido a García-Carrión como Mejor Bodega Española y Mejor Bodega de Vinos Espumosos, las dos distinciones más relevantes del concurso.

En este certamen donde compiten miles de vinos de todo el mundo, García-Carrión ha logrado además un total de 41 medallas: 1 Gran Oro, 37 Oros y 3 Platas, consolidando su presencia entre las bodegas con mayor peso en el palmarés.

El máximo reconocimiento de esta edición ha sido el Gran Oro concedido a Marqués de Carrión Reserva 2018, una distinción reservada únicamente a los vinos mejor valorados por el jurado internacional.

“Estar presentes de forma constante en los principales concursos internacionales es el resultado de un trabajo continuado a lo largo del tiempo. Estos reconocimientos reflejan también nuestro compromiso como embajadores del vino español en todo el mundo”, afirma José García Carrión, presidente del grupo García-Carrión.

El reconocimiento como Mejor Bodega de Vinos Espumosos refuerza la posición de García-Carrión en una categoría clave a nivel internacional, donde la empresa cuenta con marcas de referencia como Jaume Serra.

Entre los vinos reconocidos en Berliner Wine Trophy 2026 destacan:

Gran Oro

Marqués de Carrión Reserva 2018 Rioja

Oros

Antaño Reserva 2018 Rioja

Pata Negra Crianza Special Edition 2020 Rioja

Marqués de Carrión Crianza 2019 Rioja

Antaño Rosado 2025 Rioja

Viña Arnaiz Reserva 2017 Rioja

Viña Arnaiz Roble 2024 Ribera del Duero

Pata Negra Roble 2024 Ribera del Duero

Viña Arnaiz Reserva 2020 Ribera del Duero

Pata Negra Reserva 2020 Ribera del Duero

Mayor de Castilla Reserva 2020 Ribera del Duero

Pata Negra Sauvignon Blanc 2025 Rueda

Castillo de Aza Crianza 2021 Ribera del Duero

Pata Negra Roble 2023 Ribera del Duero

Cava Jaume Serra Rosado Bouquet Brut

Cava Jaume Serra Sleeve Rosado Brut

Cava Jaume Serra Pinot Noir Rosado Brut

Mayor de Castilla Roble 2023 Ribera del Duero

Cava Jaume Serra Brut Nature

Cava Jaume Serra Sleeve Brut

Cava Jaume Serra Sleeve Brut Nature

Cava Jaume Serra Ice Rosado

Pata Negra Apasionado Jumilla

Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas

Pata Negra Reserva Cepas Viejas 2019 Valdepeñas

Don Luciano Reserva 2019 La Mancha

Señorío de los Llanos Reserva 2019 Valdepeñas

Castillo San Simón Crianza 2021 Jumilla

Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas

Don Luciano Brut

Don Luciano Semiseco

Vegaverde Zero Blanco

Pata Negra Roble Special Edition 2023 Toro

Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.

Emisor: García-Carrión