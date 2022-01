Gartner menciona a FarEye en la Guía de mercado de 2021 por cuarta vez consecutiva

- Gartner menciona a FarEye en la Guía de mercado de 2021 para enrutamiento y programación de vehículos y tecnologías de última milla por cuarta vez consecutiva

CHICAGO, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- FarEye , una plataforma SaaS global que transforma la logística de última milla, ha sido reconocida como proveedor representante en la Guía de mercado de Gartner® para enrutamiento y programación de vehículos y tecnologías de última milla, 2021*. Esta es la cuarta mención consecutiva de FarEye en la prestigiosa Guía de mercado, publicada el 13 de diciembre de 2021.

Según Gartner, "El mercado de rutas y programación de vehículos y aplicaciones de última milla continúa creciendo a medida que las organizaciones buscan formas de optimizar las operaciones de la flota. La evolución de las aplicaciones debido a las nuevas necesidades comerciales ha hecho que los proveedores amplíen sus capacidades en ciertas áreas o incluso especialicen sus productos en un área específica como operaciones de última milla". FarEye ha sido reconocido como proveedor representativo en el informe.

"En FarEye, estamos trabajando con dedicación para mejorar las entregas para todos. Nuestro objetivo es redefinir el panorama de las entregas a domicilio en la última milla, haciéndolo eficiente y centrado en el cliente. Nos sentimos honrados de recibir el cuarto reconocimiento consecutivo en Gartner Market Guía para enrutamiento y programación de vehículos y tecnologías de última milla. Con una innovación constante, capacitamos a nuestros clientes para manejar el creciente volumen de envíos, asegurando entregas oportunas, una utilización óptima de la flota y ofreciendo experiencias superiores", explicó Kushal Nahata, consejero delegado y cofundador de FarEye.

Con el aumento del comercio electrónico, las empresas están mejorando su juego de última milla con el objetivo no solo de reducir los costos de transporte sino también de mejorar la experiencia del cliente. La solución VRS de FarEye, Intelligent Delivery Orchestration (IDO) permite a las empresas brindar la experiencia perfecta en la última milla a los clientes de manera eficiente con una gama de ofertas como programación de entregas, enrutamiento dinámico, crowdsourcing de conductores, aplicación de conductores, seguimiento en tiempo real, rastreo y más.

