De gasto a ahorro: así sería la vuelta al cole si las familias invirtieran en Bitcoin

(Información remitida por la empresa firmante)

Según Criptan, plataforma líder en compraventa y ahorro de criptomonedas, si este año las familias con hijos hubieran invertido el mismo presupuesto escolar de 2024 en Bitcoin, podrían afrontar la vuelta al cole de 2025 con el beneficio obtenido. En septiembre del año pasado el valor de la criptomoneda superaba los 60.000 euros, mientras que en septiembre de este año se sitúa en torno a los 93.000€

Madrid, 4 de septiembre de 2025.- Cada septiembre, miles de familias españolas se preparan para uno de los mayores gastos anuales: la vuelta al cole. Solo en 2024, el desembolso medio por hijo fue de 2.588 euros, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Uniformes, libros, material escolar, etc. todo suma en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.



Pero ¿y si se hubiera invertido ese dinero en una de las criptomonedas más populares del mercado, como es Bitcoin? Criptan, plataforma de origen español líder en compraventa y ahorro de criptomonedas, ha querido analizar cuál habría sido el resultado de invertir el coste de la vuelta al cole en 2024 en criptoactivos.



Los resultados hablan por sí solos: una inversión de 2.588€ en Bitcoin realizada en septiembre de 2024 habría alcanzado un valor de más de 4.110€ en septiembre de 2025. Eso supone una ganancia de más de 1.522€, lo que permitiría a las familias cubrir el 64 % del coste de la vuelta al cole de este año, que según la OCU será de 2.390€ de media.



Bitcoin, el mejor aliado del ahorro a medio plazo

Con una revalorización cercana al 80% en apenas un año, Bitcoin ha vuelto a consolidarse como uno de los activos financieros más rentables del último año. La criptomoneda pasó de cotizar en torno a los 60.300 dólares en septiembre de 2024 a rozar los 93.000 en septiembre de 2025, una evolución que refuerza su posición como activo refugio y opción de inversión a medio plazo para miles de usuarios en todo el mundo.



"En Criptan creemos que invertir no debe ser solo cosa de expertos. Nuestra plataforma permite a cualquier usuario convertir decisiones cotidianas en oportunidades de crecimiento financiero. La clave está en anticiparse y diversificar. Si cada año invirtiéramos parte del presupuesto que destinamos a la vuelta al cole, podríamos transformar un gasto obligatorio en una oportunidad de ahorro real", indica Jorge Soriano, CEO & cofundador de Criptan.







Contacto

Nombre contacto: Asunción Aparicio Díaz

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 610085559

