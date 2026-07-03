Gateway Summit 2026 abre la venta de entradas con un 40 % de descuento Early Bird hasta el 15 de julio

1 y 2 de octubre en la Terminal de Cruceros de Málaga - VOLPE TOURS

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 03 de julio 2026.- El evento internacional de emprendimiento, innovación e inversión se celebrará los días 1 y 2 de octubre en la Terminal de Cruceros de Málaga, y pone a la venta sus entradas con un descuento especial disponible hasta el 15 de julio

Gateway Summit 2026 ha abierto oficialmente la venta de entradas para la próxima edición de su encuentro internacional de emprendimiento, innovación e inversión, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre en la Terminal de Cruceros de Málaga. Con motivo del lanzamiento, la organización ofrece un descuento Early Bird del 40 % en todas las modalidades de entrada para aquellas personas que formalicen su inscripción antes del próximo 15 de julio.



Gateway es un ecosistema internacional que conecta durante todo el año a startups, inversores, corporaciones, instituciones y líderes del ámbito de la innovación, impulsando oportunidades de colaboración, inversión y crecimiento. Su principal punto de encuentro es Gateway Summit, un evento disruptivo diseñado para reunir al ecosistema en un mismo espacio y favorecer la generación de negocio, alianzas estratégicas y nuevas oportunidades entre los principales actores del sector.



Durante las dos jornadas del Summit, los asistentes podrán participar en un programa que combinará conferencias, mesas redondas, talleres especializados, reuniones de negocio, una competición internacional de startups y experiencias exclusivas de networking. Los contenidos estarán organizados en torno a once áreas estratégicas: Inteligencia Artificial, Fintech, Blockchain, Ciberseguridad, Salud, Movilidad, Deep Tech, PropTech, Sostenibilidad, Corporate Innovation y Emprendimiento, ofreciendo una visión transversal de las tendencias que están transformando la economía y la innovación a nivel internacional.



Las entradas ya pueden adquirirse a través de la página web oficial de Gateway Summit, donde también se encuentra disponible toda la información relativa al programa, los espacios del evento y las diferentes modalidades de participación. El descuento Early Bird estará vigente hasta el 15 de julio, fecha a partir de la cual las entradas pasarán a su precio habitual.



Sobre Gateway

Gateway es un ecosistema internacional de emprendimiento, innovación e inversión que conecta durante todo el año a startups, inversores, corporaciones, instituciones y líderes del ecosistema mediante iniciativas, encuentros y oportunidades de colaboración. Su principal punto de encuentro es Gateway Summit, un evento internacional concebido para impulsar conexiones de alto valor, facilitar oportunidades de negocio e inversión y fomentar la colaboración entre los diferentes agentes que están impulsando el futuro de la innovación.





Emisor: Gateway

Nombre contacto: Vanesa Gutiérrez

Descripción contacto: Directora de Marketing Gateway Summit

Teléfono de contacto: 669093769