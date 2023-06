GATORADE NOMBRA A LA LEYENDA DEL FÚTBOL UCRANIANO ANDRIY SHEVCHENKO «ENTRENADOR MOTIVACIONAL» PARA INSPIRAR A LA PRÓXIMA

Shevchenko ofrece una emotiva charla de equipo en el torneo 5v5 de Gatorade, en la que revela cuál es entrenador que más le inspira, explica por qué el italiano Carlo Ancelotti tiene tanto éxito y se sincera sobre los consejos que ha dado a los jugadores en el pasado.

La charla se da cuando los datos mundiales revelan que más de cuatro de cada diez padres (41%) creen que la falta de confianza y autoestima impide que los adolescentes practiquen deporte.

El torneo anual de fútbol base Gatorade 5v5 busca inspirar a los jóvenes jugadores, infundiéndoles confianza y seguridad en sí mismos.

LONDRES, 19 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Gatorade presenta hoy un vídeo muy inspirador protagonizado por la estrella ucraniana del fútbol y Balón de Oro 2004 Andriy Shevchenko haciendo una charla de equipo. El vídeo señala el papel de Shevchenko como miembro del nuevo equipo de «Entrenador motivacional» de Gatorade, una iniciativa que responde a nuevos datos que revelan que la falta de autoestima de los adolescentes está impidiendo su participación en el deporte de base.

En el emotivo vídeo, Shevchenko se dirige directamente a la próxima generación de futbolistas, a jóvenes de entre 14 y 16 años, en el torneo Gatorade 5v5 de Estambul.

El ex delantero del AC Milan, que ha trabajado con algunos de los entrenadores de fútbol con mayor nombre del mundo, dijo lo siguiente sobre la figura más inspiradora de su vida: «El entrenador que más me ha inspirado es Valeriy Lobanovskyi, que fue entrenador del Dinamo de Kiev. Es una leyenda ucraniana y una leyenda del fútbol mundial. Aportó disciplina a mi vida, me ayudó a entender que soy un modelo a seguir, que los futbolistas son figuras muy importantes en la sociedad. Entiendo que la responsabilidad no solo me ataña a mí, sino al país y el club».

El ex entrenador jefe de Ucrania y Génova ofreció a los jóvenes una extraña visión general de los consejos e instrucciones que dio a las estrellas del equipo mientras estaba en el cargo. «Dirigía la selección ucraniana y tenía jugadores muy importantes, como Oleksandr Zinchenko y Andriy Yarmolenko, ambos de talla mundial. Siempre les guie y aconsejé que trabajaran duro, que fueran disciplinados y les recalqué que la mejor manera de alcanzar el éxito era trabajando para el equipo. El fútbol es un juego en equipo», afirmó.

Antes de realizar una serie de ejercicios y una sesión de tiros con los jugadores, el ganador de la Liga de Campeones ofreció consejos sobre cómo superar una situación negativa y cómo seguir siendo positivo. «Perdí un par de finales de la Champions, pero nunca me rendí. Siempre pienso en positivo, y siempre he intentado plantearme nuevos retos».

Shevchenko solo tuvo palabras amables para otra figura inspiradora en su vida, el ex seleccionador Carlo Ancelotti. Nos desveló por qué es uno de los entrenadores con más éxito de todos los tiempos. «Carlo Ancelloti es, simplemente, una persona muy agradable e inspiradora. Es una persona muy carismática y tiene una muy buena relación con los jugadores, es muy buen entrenador en el vestuario y crea un ambiente y una química muy buenos en el equipo»,afirmó Shevchenko.

Después, continuó hablando de su antiguo entrenador en el AC Milan: «Aprendí mucho de su forma de gestionar el trato con el personal y de cómo motivaba a los jugadores. A veces su papel era calmar a los jugadores en momentos emotivos y difíciles, es una muy buena persona y un gran entrenador».

Impulsar a las personas Las motivadoras charlas de Shevchenko son ahora más necesarias que nunca. En 2023, Gatorade tomó medidas para identificar las barreras a las que se enfrentan los adolescentes a la hora de practicar, empezar o mantenerse en el deporte, encuestando a más de 2.500 padres de jóvenes de entre 13 a 17 años. Más de cuatro de cada 10 personas (41%) coincidieron en que la falta de confianza o autoestima era un obstáculo, mientras que el 44% señaló que la falta de modelos visibles y reconocibles también contribuía al problema.

Gatorade se compromete a impulsar a las personas, independientemente de la capacidad deportiva individual. Este propósito es la fuerza motriz de Gatorade 5v5,, el torneo anual de fútbol base, en el que Shevchenko lanzó su grito de guerra. En la fase final de este año, el equipo masculino hondureño de la AFFI y el equipo femenino chileno del Club De Lo Prado se proclamaron campeones del mundo. Una semana antes, la Academia Cruyff de Tilburg se alzó con el trofeo del torneo femenino de fútbol sala de Gatorade, celebrado en Eindhoven.

La jugadora ucraniana es la segunda leyenda del fútbol que asume el papel de entrenadora motivacional, tras el nombramiento a principios de este mes de Rachel Yankey, antigua figura de la selección inglesa y del Arsenal. La ex Leona dio una emotiva charla de equipo ante las jugadoras del torneo 5 contra 5 femenino de Gatorade, que, a su vez, se grabó en vídeo para inspirar a más futuras leyendas del fútbol de todo el mundo. En la charla, Yankey explica cómo recuperó la confianza en sí misma cuando le repetían que «las chicas no pueden jugar al fútbol».

«Las estadísticas demuestran que existe una crisis de confianza en el fútbol base», declaróRobert Blythe, Director Senior de Deportes e Hidratación de PepsiCo. «Ahora que los jóvenes luchan contra la autoestima, nunca ha sido tan importante liberar el poder del deporte para ayudarles a afrontar los retos tanto dentro como fuera del terreno de juego. El torneo Gatorade 5v5 es una gran oportunidad para que los jugadores en ciernes adquieran confianza en sí mismos y demuestren su pasión y dedicación al juego. Más de 126.000 jóvenes de todo el mundo han participado en la iniciativa desde que se creó, lo que ha permitido a la próxima generación desarrollar las habilidades de equipo, adquirir confianza en sí mismos y, lo que es más importante, ¡les ha permitido divertirse!».

En su sexta edición, Gatorade 5v5 ha crecido hasta contar con equipos de 11 países de América Latina, Asia, Oriente Medio y Europa. El objetivo del torneo es apoyar e inspirar a los jóvenes jugadores en su trayectoria, se les infunde confianza y se les ofrece oportunidades únicas de beneficiarse del deporte.

Las rondas clasificatorias nacionales Gatorade 5v5 comenzaron en marzo y en ellas participaron casi 15.000 competidores que aspiraban a ser campeones del mundo. Gatorade 5v5 ha creado una plataforma internacional que ofrece a más de 126.000 niños y niñas de diversos orígenes la oportunidad de sobresalir en el fútbol, impulsando un cambio positivo en las comunidades mundiales que más lo merecen. Los anteriores ganadores del Gatorade 5v5 han desarrollado carreras futbolísticas profesionales y exitosas, y algunos incluso han representado a su país en los principales torneos de fútbol.

Inspirar a la próxima generación Gatorade mantiene su compromiso de crear momentos que cambien la vida de los jóvenes atletas. Los jugadores más valiosos (Most valuable players o MVP, por sus siglas en inglés) seleccionados del torneo fueron invitados a participar en un «Partido de Leyendas» sorpresa contra algunas de las más grandes super estrellas de la Liga de Campeones de la UEFA. Entre otros, el ex jugador internacional español del Liverpool Luis García, la ex estrella francesa del Arsenal, Robert Pires, el ex delantero argentino y del Inter de Milán, Diego Milito, y la ex jugadora internacional portuguesa, ex alemana y estrella del Arsenal, Josephine Henning.

Otras leyendas que participaron en el evento fueron el ex jugador internacional italiano y centrocampista del Inter de Milán, Esteban Cambiasso, así como el ex guardameta del Oporto, Víctor Baía. Fue un partido emocionante, se jugó frente a la villa oficial de aficionados de la Liga de Campeones de la UEFA, donde tuvo lugar la final mundial.

Fieles a la promesa de la marca de promover a los jóvenes deportistas, todos los jugadores que participaron en el torneo tuvieron un acceso sin precedentes a talentos futbolísticos de talla mundial y a leyendas de la UEFA. Estos mentores ofrecieron estrategias valiosas para triunfar en el campo, además de consejos prácticos para mejorar la fortaleza mental y física. Además, los jugadores 5v5 tuvieron acceso a las pruebas Gx Sweat Patch, una tecnología exclusiva de Gatorade que analiza el sudor de los atletas para informarles de las estrategias de hidratación y ayudar a impulsar su rendimiento. Por último, los equipos participantesrecibieronformación en nutrición deportiva y rendimiento a través del Gatorade Sports Science Institute (GSSI, por sus siglas en inglés), lo que reforzó el compromiso social de la marca de inspirar a la próxima generación a través de la educación y la participación en el deporte.

Crear un cambio positivo más allá del terreno de juego Fuera del terreno de juego, Gatorade se aseguró de que el torneo 5v5 cumpliera las normas más estrictas de sostenibilidad, y adoptó medidas para lograr la neutralidad de carbono a través del reciclaje, las compensaciones de carbono y la ropa sostenible.

Los jugadores recibieron equipaciones respetuosas con el planeta, fabricadas con una mezcla de poliéster y algodón reciclado. Para reducir al mínimo los residuos plásticos sobre el terreno, Gatorade suministró a todos los jugadores botellas 100% recicladas, polvos de Gatorade y unas innovadoras bolsitas de algas que contenían Gatorade.

Para crear un legado más allá del torneo, Gatorade 5v5 puso en marcha la iniciativa 'Play and Stay' («Juega y quédate») sobre el terreno en Estambul, como parte de la estrategia de sostenibilidad integral de la marca pep+ para tener un impacto positivo duradero en las comunidades locales. En el marco del programa, Gatorade proporcionará acceso a 200 horas de entrenamiento gratuito en la Academia Fenerbahçe, el mismo lugar donde se celebró el torneo Gatorade 5v5. Estas horas de entrenamiento se utilizarán por los niños de la zona, con la ambición de eliminar barreras para que todos puedan acceder a los beneficios del fútbol.

Visite www.gatorade5v5.com para obtener más información, incluido el reglamento.

Acerca de GatoradeLa empresa Gatorade, una división de PepsiCo, ofrece innovaciones para el rendimiento deportivo diseñadas para satisfacer las necesidades de los atletas en todos los niveles competitivos y en una amplia gama de deportes. Está respaldada por más de 50 años de estudio de los mejores atletas del mundo y basada en años de investigación sobre la hidratación y la nutrición deportiva en el Gatorade Sports Science Institute. Gatorade ofrece productos formulados científicamente para satisfacer las necesidades de los atletas en todas las fases de la actividad deportiva. Para más información y una lista completa de productos, visite www.gatorade.com.

Acerca de los datos globales de Gatorade:La investigación para Gatorade fue realizada por Attest el 23 de marzo de 2023. Encuestó a 2.650 padres de adolescentes (de entre 13 a 17 años) para conocer las barreras y dificultades a las que se enfrentan los jóvenes a la hora de empezar a practicar deporte y no rendirse. La investigación encuestó a padres de los siguientes mercados: México, Colombia, Australia, China y Filipinas.

Acerca de PepsiCoLos consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y lugares de todo el mundo. PepsiCo generó más de 86 mil millones de dólares en ingresos netos en 2022, impulsada por una cartera complementaria de bebidas y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas para disfrutar, incluyendo muchas marcas emblemáticas que generan más de 1 billón de dolares, es decir, mil millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas al por menor.

PepsiCo se guía por nuestra visión de ser el líder mundial en bebidas y alimentos precocinados ganando con pep+ (PepsiCo Positive). Pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad y el capital humano en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento operando dentro de los límites planetarios e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información, visitewww.pepsico.com, y síganos en Twitter, Instagram, Facebook, and LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de la UEFA

La UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) es el órgano rector del fútbol europeo. Es una asociación de asociaciones y la organización que agrupa a 55 federaciones nacionales de fútbol en toda Europa. La UEFA es una sociedad inscrita en el registro de empresas del código civil suizo y su sede se encuentra en Nyon, Suiza. Los órganos a través de los cuales actúa la UEFA son el Congreso de la UEFA, el Comité Ejecutivo de la UEFA, el Presidente de la UEFA y los órganos de administración de justicia. La UEFA es responsable de organizar competiciones masculinas, femeninas, juveniles, amateurs y de fútbol sala, incluyendo la Liga de Campeones de la UEFA, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, la EUROCOPA y la EUROCOPA femenina. Visite UEFA.com para más información sobre la organización, sus numerosas actividades, programas y campañas, y siga a la UEFA en Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter.

