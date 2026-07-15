Gausium pasa de logros emblemáticos a un crecimiento escalable

(Información remitida por la empresa firmante)

-Gausium, reconocida por IDC como el proveedor número 1 mundial de robots de limpieza comercial, pasa de logros emblemáticos a un crecimiento escalable

El informe Tracker 2025 de IDC confirma un liderazgo global plurianual, con Gausium también clasificado en primer lugar en los principales segmentos de aplicaciones y mercados más importantes

BERLIN y SHANGHAI y NUEVA YORK, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Gausium, líder mundial en robótica de limpieza comercial, ha sido reconocido como el proveedor número uno del mundo en robótica de limpieza comercial, tanto por volumen de envíos como por ingresos, según el informe Worldwide Annual Commercial Cleaning Robotics Tracker 2025 de IDC. La compañía ha mantenido ambas posiciones durante varios años consecutivos y también ocupa el primer lugar en los principales segmentos de aplicación y mercados internacionales que analiza IDC.

La clasificación se publica en un mercado que está entrando en su fase de expansión. IDC sitúa los envíos globales de robots de limpieza comerciales en un mercado valorado en 760 millones de dólares, un 48,5 % más. Gausium lidera esta expansión, ocupando el primer puesto en todas las regiones y segmentos de aplicación.

Detrás de las clasificaciones se esconde una amplitud cada vez más escalable. Gausium ha prestado servicios a más de 6.500 clientes emblemáticos en más de 70 países y regiones, entre ellos los aeropuertos de Heathrow, Changi y Doha; las cadenas minoristas Carrefour, Auchan y Rossmann; y las operaciones de almacenamiento y logística de Coca-Cola y DHL. La empresa afirma ser la primera en su categoría en entrar en la fase de replicación a escala: hardware, software y entrega estandarizados que permiten a las cadenas clientes desplegar flotas en diferentes sectores y países.

"El primer puesto en las clasificaciones de IDC es un voto de confianza que nos otorgan clientes de todo el mundo a través de pedidos reales. Seguiremos combinando la IA integral con una cartera de productos que abarca todos los escenarios y un servicio localizado a nivel mundial para ofrecer resultados medibles en espacios comerciales, industriales y públicos, y para liderar este sector hacia la era de la inteligencia de procesos integrales".

— Edward Cheng, fundador y consejero delegado de Gausium

IDC prevé que el mercado de robots de servicio comercial seguirá creciendo hasta 2030, siendo los robots de limpieza una de sus aplicaciones más seguras. Gausium considera que la competencia de esta década se está desplazando de la automatización de una sola máquina a la inteligencia de procesos completos: robots que combinan múltiples funciones de limpieza, se implementan de inmediato y, cada vez más, se autogestionan.

Acerca de Gausium

Gausium es un proveedor líder de soluciones de limpieza autónoma con IA, que presta servicios a más de 6.500 clientes en más de 70 países y regiones. Su oferta incluye robots de limpieza comerciales, estaciones de acoplamiento, plataformas en la nube y software, con más productos en desarrollo. Gausium ofrece la gama completa de robots de limpieza comerciales del sector, permitiendo a las personas trabajar de forma más inteligente y disfrutar de una vida más plena.

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