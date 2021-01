GCA anuncia iniciativas clave de adaptación en la Cumbre de Adaptación al Clima 2021 (1)

ROTTERDAM, Países Bajos, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El Global Center on Adaptation (GCA) hizo hoy una serie de anuncios clave durante la Cumbre de Adaptación al Clima (CAS2021), organizada por los Países Bajos, la primera cumbre internacional para los líderes mundiales destinada a desencadenar el cambio sistémico necesario para acelerar la acción de adaptación a nivel mundial para un mundo resistente al clima. Durante la Cumbre, la labor del GCA fue respaldada por varios líderes mundiales, entre ellos Ali Bongo Odimba, Presidente de Gabón; Nana Akufo-Addo, Presidente de Ghana; Keith Mitchell, Primer Ministro de Granada; Carlos Alvarado Quesado, Presidente de Costa Rica, Sheikh Hasina, Primer Ministro de Bangladesh y Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenia.

La Cumbre tuvo lugar a medida que la pandemia sigue erosionando los recientes progresos en la construcción de la resiliencia climática, dejando a los países y las comunidades más vulnerables a futuras perturbaciones. Un informe de GCA "State and Trends in Adaptation 2020" [https://gca.org/reports/state-and-trends-in-adaptation-repor...] mostró que la financiación mundial tendría que multiplicarse por diez, a 300.000 millones de dólares estadounidenses al año, para satisfacer las estimaciones del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas de lo que se necesita para responder a la escalada de riesgos climáticos. Un informe técnico adjunto "Adaptation Finance in the Context of Covid-19" [https://gca.org/reports/adaptation-finance-in-the-context-of...] estimó que la financiación para la adaptación al clima disminuyó hasta un 10% en 2020, revirtiendo la larga tendencia de la década de aumentar la financiación de la adaptación a los países en desarrollo.

Diálogo MinisterialAl comienzo de CAS2021, GCA organizó su primer Diálogo Ministerial anual, con más de 50 ministros y líderes de organizaciones internacionales, para ampliar la cooperación de liderazgo global para acelerar la adaptación al clima. En el futuro también servirá como un foro anual de alto nivel sobre adaptación al cambio climático, que actúa como palanca para que el liderazgo mundial impulse una década de transformación para un mundo resiliente al clima para 2030.

Al organizar la reunión, Ban Ki-moon, copresidente del Global Center on Adaptation, dijo:

"En este diálogo ministerial del GCA, esperamos lograr tres cosas: un cambio de paso en la ambición, para que la adaptación reciba la financiación y la atención que merece. Necesitamos un cambio escalonado en la financiación para movilizar cientos de miles de millones de dólares para esta década de transformación. Y necesitamos fortalecer las asociaciones y los intercambios de conocimiento para poner las mejores soluciones y enfoques a disposición de todos."

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional y miembro de la Junta Directiva del Global Center on Adaptation dijo:

"El FMI está aumentando el apoyo a las políticas, los planes de inversión y las competencias que los países necesitan para fortalecer su respuesta al cambio climático. Reducir las emisiones y aumentar la resiliencia es ganar todos, es bueno para el crecimiento y el empleo, para la salud y para nuestro planeta."

John Kerry, enviado presidencial del clima de los Estados Unidos, que dio el discurso de apertura, señaló que:

"Todos los países están aprendiendo a hacer frente al cambio climático. Pero nadie tiene todas las respuestas. Cuanto más rápido recopilemos información entre nosotros, compartamos datos, más rápido podremos unirnos en el esfuerzo por hacer lo que todos sabemos que es necesario. Cuanto más rápido podamos poner buenas soluciones a trabajar, más rápido podremos ahorrar en presupuestos apurados en todo el mundo."

Patrick Verkooijen, consejero delegado de Global Center on Adaptation dijo:"La Covid-19 acomodó una era de choques sistémicos múltiples e intersecantes, que exigen soluciones igualmente potentes y coordinadas. La adaptación debe estar en el corazón para nuestra recuperación. La combinación de un aumento constante de los precios del carbono con un impulso de la infraestructura verde puede aumentar el PIB mundial en los próximos 15 años en aproximadamente un 0,7 por ciento y generar trabajo para millones de personas. Nos hará estar mejor preparados para futuros shocks."

African Adaptation Acceleration Program (AAAP)La urgencia de las crisis climáticas y de COVID-19 agravadas requieren un impulso acelerado en los esfuerzos de adaptación climática de África. El African Development Bank y el Global Center on Adaptation (GCA) anunciaron que están uniendo fuerzas para utilizar su experiencia, recursos y redes complementarios para lanzar un nuevo y audaz Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP). Este programa insigne se centrará en la agricultura, la infraestructura, la juventud y las finanzas innovadoras. El African Development Bank se ha comprometido a movilizar 25.000 millones de dólares como financiación climática entre 2020 y 2025, de los cuales al menos el 50 por ciento (12.500 millones de dólares) apoyarán la adaptación al clima y la construcción de la resiliencia. El Banco y el GCA utilizarán esto para aprovechar 12.500 millones de dólares adicionales con otros socios clave para apoyar a los gobiernos africanos, el sector privado y la sociedad civil a ampliar soluciones de adaptación efectivas.

Un ejemplo de GCA y el enfoque transformador del Banco para acelerar la adaptación es un proyecto ya en marcha en Ghana para desarrollar su primera evaluación a nivel nacional de la resiliencia de sus sistemas de infraestructura al cambio climático. Al explorar y mostrar los posibles beneficios conjuntos de las soluciones basadas en la naturaleza como parte de un paquete de inversión a nivel nacional en infraestructura gris y verde, Ghana funcionará como un país de demostración de cómo reducir los costes y mejorar los ecosistemas.

Comentando el programa de lanzamiento, Akinwumi Adesina, presidente del African Development Bank dijo:"Debemos trabajar juntos para acelerar la acción de adaptación en África, un continente en primera línea de emergencia por el cambio climático. El anuncio de hoy con GCA marca el comienzo de un audaz esfuerzo mundial para garantizar que los países en desarrollo tengan la financiación climática que necesitan para implementar y ampliar las soluciones de adaptación al clima."

Feike Sijbesma, copresidente del Global Center on Adaptation dijo:"Todos asistimos a cómo el cambio climático está afectando visiblemente a las personas, las sociedades y los negocios. Debemos adoptar un enfoque estratégico e integrado para la adaptación y desarrollar innovaciones y soluciones audaces a este desafío global. Todo esto en combinación con nuestro continuo esfuerzo por mitigar los cambios climáticos mediante la reducción de nuestras emisiones."

(CONTINUA)