GCCL y LabConnect amplían la colaboración en ensayos clínicos a nivel mundial

GCCL y LabConnect firman un memorando de entendimiento para ampliar la colaboración en ensayos clínicos a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

Vincularán las capacidades de Norteamérica y Asia-Pacífico para respaldar las ventas conjuntas y la ejecución de proyectos

SEÚL, Corea del Sur, y RALEIGH, N.C., 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- GCCL, un laboratorio central líder a nivel mundial para ensayos clínicos con sede en Corea del Sur —representado por su consejero delegado, Kwan-goo Cho—, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento (MOU) con LabConnect el pasado 12 de octubre para ampliar la colaboración en ensayos clínicos a escala global. LabConnect es un laboratorio central global y un socio especializado en soluciones para muestras de ensayos clínicos.

Basado en una relación de colaboración de más de 20 años, este acuerdo tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa de proyectos globales de ensayos clínicos mediante la vinculación de las capacidades y la experiencia regionales de ambas empresas en Norteamérica y la región de Asia-Pacífico (APAC).

A la ceremonia de firma, celebrada en la sede de GCCL, asistieron ejecutivos clave de ambas organizaciones, entre ellos el consejero delegado de GCCL, Kwan-goo Cho, y, por parte de LabConnect, Jeff Mayhew (fundador y asesor comercial estratégico) y Joshua Gentile (vicepresidente sénior y director de ventas comerciales y marketing). Durante el evento, ambas empresas presentaron sus servicios principales y sus visiones de futuro, y debatieron sobre iniciativas de colaboración clave, tales como:

Identificar clientes potenciales y apoyar las ventas en cada región

Integrar ensayos clínicos globales y servicios de laboratorio central

Colaborar en la gestión de proyectos y la comunicación con los clientes

Formular estrategias de marketing conjuntas e identificar nuevas oportunidades de negocio

En virtud de este acuerdo, GCCL y LabConnect prevén establecer un marco de colaboración mutua que aproveche sus respectivas fortalezas regionales y relaciones con socios. Asimismo, las empresas tienen la intención de impulsar iniciativas conjuntas de ventas y marketing, al tiempo que implementan sistemas y procesos compartidos para la atención al cliente y la gestión de proyectos.

"A través de esta colaboración con GCCL, esperamos simplificar y coordinar estudios complejos realizados en Corea del Sur y la región de Asia-Pacífico", afirmó Jeff Mayhew, fundador y asesor comercial estratégico de LabConnect. "Combinar la solidez de GCCL en materia de laboratorios y logística con nuestra alianza global de laboratorios clínicos y especializados —sumado a una supervisión e intervención proactivas en la logística de muestras— ofrece a los patrocinadores una vía más coordinada para los estudios multirregionales".

Kwan-goo Cho, consejero delegado de GCCL, declaró: "Este memorando de entendimiento marca el punto de partida para conectar las capacidades de ejecución de GCCL en la región de Asia-Pacífico con la amplia alianza global de laboratorios clínicos y especializados de LabConnect. Estamos comprometidos a establecer un marco de colaboración práctico que abarque las ventas conjuntas, la ejecución de proyectos y la gestión de clientes, con el fin de acelerar nuestro negocio global de ensayos clínicos".

Acerca de LabConnect

LabConnect es un socio global especializado en servicios de laboratorio central y soluciones para muestras de ensayos clínicos que conecta todo el ciclo de vida de la muestra: Desde la estrategia de biomarcadores y la preparación de kits personalizados hasta el análisis, el almacenamiento y la obtención de datos listos para su presentación normativa. La empresa combina experiencia científica y operativa, una alianza global de laboratorios clínicos y especializados, supervisión logística a nivel mundial y servicios integrados de datos para respaldar pruebas tanto rutinarias como especializadas en estudios globales complejos. LabConnect ayuda a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y organizaciones de investigación por contrato (CRO) a reducir el riesgo operativo, mejorar la previsibilidad de los estudios y generar información valiosa a partir de cada muestra. Visite LabConnect.com.

Acerca de GCCL

GCCL, filial del Grupo GC, es un proveedor líder en el análisis de muestras para ensayos clínicos que ofrece una solución de laboratorio integral y centralizada, la cual integra laboratorios centrales, de bioanálisis y de nivel de bioseguridad 3 (BSL-3) bajo un mismo sistema. Mediante soluciones a medida, GCCL presta servicios analíticos precisos y eficientes en todas las fases de los ensayos clínicos, consolidando así su posición como socio de confianza en el desarrollo de nuevos fármacos. Gracias al uso de plataformas avanzadas y sistemas LIMS, la empresa proporciona apoyo a sus socios en Asia y otras regiones con soluciones personalizadas que cumplen con la normativa vigente. En reconocimiento a su liderazgo, GCCL recibió recientemente el premio "Best Practices Customer Value Leadership Award 2025" de Frost & Sullivan, dentro del sector de servicios de análisis de muestras clínicas en la región de Asia-Pacífico.

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