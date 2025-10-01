GCEX Group, empresa de cartera de True Global Ventures, adquiere Global Block

(Información remitida por la empresa firmante)

- La empresa de cartera de True Global Ventures, GCEX Group, adquiere Global Block para acelerar el crecimiento entre los gestores de patrimonio y activos.

LONDRES, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- GCEX (GCEX Group) , el principal bróker digital regulado, ha adquirido GlobalBlock Europe UAB, , una firma de corretaje de criptomonedas y gestión de activos enfocada en personas con un alto patrimonio neto (HNWI) con más de 60 millones de dólares en activos de clientes. Esta transacción estratégica marca una expansión natural para GCEX, desde su negocio establecido de OTC, conversión y tecnología hacia una propuesta más amplia de activos digitales para gestores de activos y patrimonios.

La alianza combina la fortaleza de GCEX en la negociación regulada de múltiples activos y la provisión de liquidez de primer nivel, con la probada capacidad de GlobalBlock en gestión patrimonial e innovación fintech. Ambas firmas se han forjado una sólida reputación en cuanto a servicio, seguridad y transparencia, y esperan lograr sinergias significativas en la incorporación de clientes, la integración tecnológica y la expansión global.

La adquisición aprovecha las licencias multijurisdiccionales de GCEX en el Reino Unido (FCA), Dinamarca (FSA/UE) y Dubái (VARA). Juntas, GCEX y GlobalBlock acelerarán la incorporación de clientes al combinar la liquidez y el marco regulatorio de GCEX con la tecnología patentada de gestión de fondos basada en IA de GlobalBlock, y ampliarán sus productos y su alcance de mercado a nivel mundial.

Lars Holst, fundador y consejero delegado de GCEX, comentó: La adquisición de GlobalBlock supone un avance estratégico para GCEX, ya que amplía nuestra presencia, nuestra cartera de clientes, nuestro equipo y nuestras capacidades. Los fundadores de GlobalBlock han construido una empresa destacada y rentable, con productos de primera clase, que ofrece estrategias innovadoras de diversificación a sus clientes. Nuestras empresas comparten tecnología complementaria y valores en términos de innovación, servicio e integridad

David Thomas, cofundador de GlobalBlock, añadió: Nos entusiasma unir fuerzas con GCEX. Sus sólidas licencias regulatorias y su alcance global complementan a la perfección nuestro modelo de negocio. Esta alianza nos permite expandir nuestras soluciones de gestión patrimonial y activos digitales, a la vez que seguimos operando bajo la marca GlobalBlock, en la que confían nuestros clientes.

GCEX facilita a clientes institucionales y profesionales el acceso a una gran liquidez en CFD sobre activos digitales y divisas, además de la negociación al contado y la conversión de activos digitales. True Global Ventures es inversor en GCEX.

Los servicios de GlobalBlock en Gestión de Patrimonios y Activos incluyen GB10, una cartera diversificada de las 10 principales criptomonedas, ponderada por capitalización de mercado y rebalanceada mensualmente. Las soluciones de pago de GlobalBlock permiten a los clientes liquidar facturas o recibir pagos en criptomonedas, así como gestionar su tesorería.

Acerca de GCEX

Fundada en 2018, GCEX es una empresa pionera de corretaje digital regulado, con una plataforma de activos digitales y divisas de primer nivel para clientes institucionales y profesionales. GCEX mantiene alianzas con proveedores de liquidez de primer nivel, contrapartes líderes e instituciones reguladas de custodia de activos digitales. GCEX ofrece una amplia gama de productos y soluciones tecnológicas, incluyendo marcas blancas.

Acerca de GlobalBlock

GlobalBlock EU ApS es una empresa constituida y registrada de conformidad con la legislación aplicable del Reino de Dinamarca como proveedor de servicios de activos virtuales. Global ahora administra más de 500 millones de libras en activos de clientes en sus operaciones en el Reino Unido y Bermudas, brindando soluciones de gestión de cartera personalizadas a individuos, familias e inversores profesionales de alto patrimonio.

Si desea más información visite www.gc.exchange o LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783900/image_5031458_57819438.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/gcex-group-empresa-de-cartera-de-true-global-ventures-adquiere-global-block-302571833.html