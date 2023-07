GCL y LandSpace unen fuerzas para poner en órbita el primer cohete propulsado por metano del mundo

Bringing Green Power To Life

Bringing Green Power To Life - GCL GROUP/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

JIUQUAN, China, 21 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Con el eslogan de GCL "La energía verde cobra vida", Zhuque-2 (ZQ-2 Y2), un cohete alimentado con metano construido por LandSpace en colaboración con GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCL", SHE:002506), entró en órbita con éxito después de su lanzamiento a las 9 a.m. (01:00 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el noroeste de China.

GCL, un proveedor líder de servicios integrales de energía renovable, es uno de los principales socios que ayudan a LandSpace a construir Zhuque-2, lo que convierte a China en la primera nación del mundo en enviar un portacohetes al espacio propulsado por metano líquido, un combustible más limpio, económico y potente, ideal para cohetes reutilizables.

LandSpace, a través de investigación y desarrollo independientes, ha logrado un gran avance en la tecnología utilizada para Zhuque-2, lo que ha llevado a avances significativos en la aplicación de cohetes portadores de propulsante líquido de bajo coste.

Dado que las consideraciones ambientales han pasado a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de cohetes, las naciones de todo el mundo están buscando reemplazos para la tecnología de incentivos de carbono como parte de los esfuerzos para combatir el cambio climático. El metano destaca como una alternativa de nuevo tipo y baja en carbono a sus contrapartes tradicionales en muchos aspectos, incluido un menor peso, menos espacio y un mantenimiento optimizado.

El logro de crear y probar un cohete propulsado por este propulsor verde, económicamente viable y seguro, gracias al fuerte apoyo de GCL, coloca a China a la cabeza de la carrera mundial. Este hito allana el camino para que la industria aeroespacial privada del país desarrolle soluciones de cohetes portadores pesados, de bajo coste y alto rendimiento de última generación.

Un nuevo líder en energía que ha sido pionero en la innovación renovable para potenciar la transición mundial hacia la energía limpia, la misión de GCL coincide con el compromiso de LandSpace de desarrollar soluciones ecológicas, más eficientes y rentables para el desarrollo sostenible global.

GCL ve una oportunidad para que las dos partes reúnan su experiencia tecnológica para impulsar la innovación en los sectores aeroespacial y de energía renovable. La pareja profundizará la cooperación para desbloquear el potencial de la Inteligencia Artificial Generativa (IA) para digitalizar toda la cadena de valor de la industria aeroespacial.

Dedicada a integrar la energía renovable en la vida diaria, GCL es una de las principales fuerzas que impulsan la transformación digital de la industria energética y la innovación en movilidad eléctrica. Para ayudar a China y más allá a acelerar hacia objetivos de bajas emisiones de carbono, la compañía ha establecido múltiples parques industriales y ciudades inteligentes sin emisiones de carbono.

GCL ahora está maximizando el potencial de las fuentes de energía renovable mediante la construcción de parques eólicos y solares en regiones desérticas, proporcionando beneficios ambientales y económicos significativos a los residentes que viven en las áreas circundantes. Mientras, la participación de la compañía en la Iniciativa Belt and Road (BRI) ha agilizado la construcción de nueva infraestructura energética a nivel mundial, descarbonizando e impulsando la economía de las regiones donde opera.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2159065/GCL_Rocket.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gcl-y-landspace-unen-fuerzas-para-poner-en-orbita-el-primer-cohete-propulsado-por-metano-del-mundo-301882973.html