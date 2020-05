COMUNICADO: GCLSI, mejor desarrollador en PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard

- GCLSI galardonado como mejor desarrollador en PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard por cuarto año consecutivo

SUZHOU, China, 29 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El 28 de mayo, GCL System Integration, un proveedor líder mundial de soluciones solares, fue galardonado como el mejor desarrollador en PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard durante cuatro años consecutivos. El cuadro de mandos fue anunciado durante un seminario web co-organizado por PV-tech.

Más del 70% de los principales fabricantes de módulos y el 90% de las principales compañías solares habían optado por enviar sus productos a PVEL para su prueba. Con casi diez años de experiencia y datos acumulados, PVEL lleva a cabo pruebas que demuestran la credibilidad de la tecnología solar. La prueba de fiabilidad independiente proporciona una selección eficiente de módulos y equipos fotovoltaicos para el desarrollo y financiación de proyectos solares.

Tristan Erion-Lorico, responsable de PV Module Business (PVEL), dijo: "Los productos GCL SI han logrado el reconocimiento como PV Module Top Performers en el PVEL PV Module Reliability Scorecard por cuarto año consecutivo. El sólido rendimiento del régimen de pruebas aceleradas de PVEL es un indicador importante de fiabilidad y calidad, por lo que felicitamos a GCL SI por estos resultados".

Eric Luo, presidente de GCL SI, dijo: "Después de haber encabezado la lista por cuarta vez, apreciamos ser reconocidos por nuestra creatividad y visión que nos permite destacar como la marca preferida para clientes, inversores y bancos. GCL continuará llevando los productos solares fiables y altamente eficientes al mundo.

GCL SI actualmente tiene una capacidad de fabricación de módulos de 8GW. Con el apoyo al big data, impulsado por la innovación científica y tecnológica, la empresa optimizará su servicio para proporcionar módulos más eficientes y fiables.

Acerca de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) es parte del Grupo GCL, un conglomerado energético global, la compañía energética no estatal más grande de China con un enfoque en nuevas energías, energía limpia y servicios relacionados. GCL System Integration actualmente tiene operaciones en todo el mundo y tiene bases de producción de cinco módulos en China continental y una en Vietnam, con una capacidad de módulo de 8 GW, y 4,3 GW adicionales de capacidad celular de alta eficiencia, lo que lo convierte en un productor de módulos de clase mundial. Para obtener más información, visite https://www.gclsi.com/ [https://www.gclsi.com/]

CONTACTO: CONTACTO: Echo Zhang +86-512-6853-2912, zhangning_nj@gclsi.com

Sitio Web: https://www.gclsi.com//