COMUNICADO: GCW Global Customised Wealth anuncia el nombramiento de Ramy Goldstein como asesor sénior

Publicado 05/11/2019 9:01:24 CET

LONDRES, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- GCW Global Customised Wealth [http://www.gcwpartners.com/], la firma de gestión de inversiones a nivel mundial, anunció que Ramy Goldstein se ha unido a la firma como asesor sénior. Goldstein, asentado en Londres, trabajará con el equipo directivo de GCW como consultor empresarial estratégico en el desarrollo y crecimiento del negocio de GCW. GCW, que ahora cuenta con personal en Londres, California y Nueva York, trabaja con clientes internacionales e invierte en todo el mundo, ofreciendo a las personas servicios completos de gestión de riqueza.

David Bizer, socio gerente de GCW, comentó: "La amplia experiencia de Ramy en los servicios financieros y el impresionante historial de éxitos como empresario será un recurso inestimable mientras seguimos construyendo nuestra firma. Estamos encantados de tenerle en GCW".

Ramy Goldstein es un pionero de las empresas orientadas a los datos en las finanzas. Fue cofundador de IVC, uno de los primeros impulsores en Europa en comercio de alta frecuencia en 2003, una firma que luego dirigió durante 10 años. Previamente, Ramy fue vicepresidente del Union Bank of Switzerland (UBS Limited) en Londres, donde fundó la división de derivados de capital global de UBS. Ramy ocupó varios cargos sénior en UBS y en CSFB en Nueva York, Tokio y Londres. Actualmente, Ramy invierte, asesora y guía en actividades orientadas a los datos en otros sectores.

Ramy tiene un largo historial de éxito en la creación y operación de negocios rentables utilizando su profunda experiencia práctica en gestión del riesgo empresarial y finanzas. Recibió sus titulaciones de doctor y máster en Económicas por la Universidad de Yale, y su licenciatura en Económicas por la Universidad de Cambridge. Es miembro fundador de la Foundation of the Advancement of Research in Financial Economics y miembro inaugural del Yale Development Council.

Goldstein añadió: "GCW me impresionó con su alta capacidad de ejecución combinada con una metodología de inversión de vanguardia, que permite a GCW suministrar servicios de inversión superiores. Estoy encantado de poder contribuir a sus éxitos futuros".

Acerca de GCW Global Customised Wealth

GCW Global Customised Wealth [http://www.gcwpartners.com/] proporciona a individuos sofisticados e instituciones seleccionadas soluciones de gestión global de la inversión. Los clientes de GCW buscan oportunidades de inversión que se extienden más allá de sus redes personales, que son transparentes y no sufren de conflictos de interés. GCW trabaja con clientes internacionales, invierte a nivel mundial y tiene su sede en Londres con equipos en Londres, con equipos en Nueva York y California.

CONTACTO: CONTACTO: Lisa Cohen, 310-395-2544, lisa@lisacohen.org

Sitio Web: https://www.gcwpartners.com//