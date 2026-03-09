GEEKOM A5 Pro 2026 Edition establece un nuevo punto de referencia como el mejor mini PC de 600 dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El GEEKOM A5 Pro 2026 Edition llega como una de los ordenadores de escritorio compactos más atractivos hasta la fecha, consolidándose como el mejor mini PC de 600 dólares en 2026 gracias a una excepcional combinación de alto rendimiento que supera con creces todas las tareas diarias, una sólida calidad de construcción que soporta al menos 5 años de uso intensivo y una garantía de 3 años para una tranquilidad a largo plazo. Su lanzamiento consolida aún más la reputación de GEEKOM como líder mundial en informática de formato pequeño.

El A5 Pro 2026 Edition se basa en el procesador AMD Ryzen R5 7530U de 6 núcleos y 12 hilos, capaz de alcanzar velocidades de hasta 4,5 GHz. Combinado con gráficos Radeon, memoria de doble canal y un rápido almacenamiento SSD, el sistema ofrece un rendimiento fluido en las tareas diarias de oficina, entretenimiento en casa, cargas de trabajo creativas e incluso juegos ligeros.

Para los profesionales, el A5 Pro 2026 Edition destaca como un compañero de trabajo confiable. La multitarea de oficina, las hojas de cálculo, las presentaciones y las videoconferencias se ejecutan con fiabilidad incluso durante largas sesiones. Para los usuarios de multimedia, el mini PC funciona como un potente centro multimedia, compatible con streaming 4K, funcionamiento silencioso y reproducción fluida en múltiples plataformas. Los creadores también se benefician de un excelente rendimiento en edición de fotos y videos, mientras que la compatibilidad con dos pantallas 4K amplía la productividad. Desarrolladores y aficionados apreciarán su capacidad para gestionar máquinas virtuales, entornos Docker y títulos populares como League of Legends y CS:GO a 1080p.

A pesar de su tamaño compacto de 4*4-pulgadas, el A5 Pro Edición 2026 cuenta con un chasis metálico de grado industrial con un marco interior reforzado. Cada unidad se somete a rigurosas pruebas antes del envío, lo que garantiza su estabilidad a largo plazo incluso en condiciones exigentes. Su amplia gama de E/S, que incluye USB-C, HDMI 2.0, LAN de 2,5 GbE, lector de tarjetas SD y múltiples puertos USB-A, garantiza la compatibilidad con periféricos modernos.

En su interior, los usuarios pueden ampliar la memoria hasta 64 GB y el almacenamiento hasta 3 TB, lo que garantiza la durabilidad del sistema. La conectividad es igualmente robusta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y Ethernet de alta velocidad. El sistema de refrigeración IceBlast 3.0 de GEEKOM mantiene la temperatura estable bajo carga, a la vez que mantiene los niveles de ruido por debajo de 30 dB, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido sin distracciones.

El mini PC ya está disponible en el sitio web oficial de GEEKOM y en la tienda de Amazon. Una unidad con 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB cuesta solo 599 dólares. Con su rendimiento equilibrado, construcción premium, refrigeración inteligente y una garantía de 3 años, el GEEKOM A5 Pro 2026 Edition destaca como el mini PC más completo disponible en su rango de precio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926761/image_5019393_10599762.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geekom-a5-pro-2026-edition-establece-un-nuevo-punto-de-referencia-como-el-mejor-mini-pc-de-600-dolares-302707738.html