GEEKOM presentará la mini PC con IA más potente del mundo en IFA 2025

TAIPEI, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ --GEEKOM, una marca de tecnología reconocida mundialmente conocida como el líder mundial en mini PC ecológicas, se prepara para causar sensación en IFA 2025 con un lanzamiento de producto innovador y una exhibición de su línea de computadoras prémium.

Con más de dos décadas de experiencia en la industria de PC, GEEKOM se ha ganado una reputación estelar entre los entusiastas y profesionales de la tecnología en todo el mundo por su compromiso inquebrantable con la excelencia del producto y el soporte posventa fiable y constante. 2025 marca el tercer año consecutivo de participación de GEEKOM en IFA, una de las ferias comerciales líderes a nivel mundial para productos electrónicos de consumo y para el hogar.

GEEKOM transmitirá en vivo el esperado lanzamiento del A9 Mega, un revolucionario PC con IA que redefinirá la computación local con IA. Equipado con el vanguardista procesador AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 y un impresionante TDP de 120 W, el A9 Mega ofrece un rendimiento de IA sin precedentes de 126 TOPS, lo que permite un procesamiento ultrarrápido en el dispositivo que elimina la latencia, mejora la privacidad y reduce la dependencia de la infraestructura en la nube.

Diseñado para las cargas de trabajo de IA más exigentes, edge computing y análisis de datos en tiempo real, el A9 MEGA cuenta con 128 GB de RAM LPDDR5X-8000 MHz y dos ranuras SSD PCIe Gen4, ofreciendo una velocidad increíble y un ancho de banda masivo en un formato compacto y elegante.El A9 MEGA ya está oficialmente disponible en Kickstarter – consigue el tuyo a los precios más bajos mientras duren las existencias! Desde aplicaciones de IA generativa hasta sistemas de control autónomo, el modelo estrella de GEEKOM ofrece a desarrolladores, investigadores y creadores un rendimiento de escritorio y una capacidad de respuesta inigualable.

Además del A9 Mega, GEEKOM presentará su línea completa de mini PC prémium, conocidas por su diseño elegante, eficiencia energética y fiabilidad de nivel empresarial. Los visitantes también tendrán la oportunidad de explorar la nueva serie de portátiles de GEEKOM , equipada con componentes internos de alto rendimiento diseñados para satisfacer las necesidades de profesionales y creativos en constante movimiento.

La presencia de GEEKOM en IFA 2025 subraya su liderazgo en computación compacta y su visión de un futuro donde la IA sea accesible, potente y optimizada localmente. Con la innovación como eje central, GEEKOM continúa superando los límites de lo que las mini PC y portátiles pueden lograr, ofreciendo soluciones compactas de alto rendimiento que redefinen la versatilidad de la computación moderna.

La IFA de este año se llevará a cabo en Berlín, Alemania, del 5 al 9 de septiembre de 2025. Puede unirse a GEEKOM en el pabellón 5.2b, expositor 161 para experimentar la tecnología de vanguardia de cerca.¡No te pierdas la campaña exclusiva de Kickstarter del A9 MEGA – asegura hoy tu PC de IA revolucionario a precios de madrugador imbatibles!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756110/image_5019393_35116700.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geekom-presentara-la-mini-pc-con-ia-mas-potente-del-mundo-en-ifa-2025-302538819.html