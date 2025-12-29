GEEKOM regresa al CES 2026 con portátiles premium y Mini PCs de nueva generación

Image - GEEKOM/PR NEWSWIRE

TAIPEI, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM hará su cuarta aparición consecutiva en CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en el stand 35025, LVCC South Hall 2. Como referente en la industria de los Mini PC, GEEKOM presentará en esta edición su lanzamiento de productos más enfocado hasta la fecha, marcando una importante expansión hacia el segmento de portátiles premium, sin dejar de impulsar su consolidada línea de computación compacta.

El gran protagonista del stand de GEEKOM en CES 2026 será el GeekBook X14 Pro, un portátil que establece un nuevo estándar en diseño ultraligero. Con un peso de apenas 1 kg (2,2 lb) y un grosor mínimo de solo 5,8 mm (0,23 pulgadas), el GeekBook X14 Pro se posiciona como el portátil de metal completo más ligero del mundo. Incorpora una pantalla OLED 2.8K con tasa de refresco de 120 Hz, que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y una experiencia visual fluida.

Impulsado por el procesador Intel Core Ultra 9-185H, junto con 32 GB de memoria RAM y un SSD de 2 TB, el GeekBook X14 Pro está preparado para manejar cargas de trabajo exigentes con total solvencia. A pesar de su potente configuración, ofrece hasta 16 horas de autonomía, garantizando productividad durante toda la jornada. Para reforzar su posicionamiento premium, GEEKOM incluye una garantía limitada de dos años. Para quienes prefieren una pantalla más grande, el GeekBook X16 Pro ofrece un panel de 16 pulgadas con especificaciones prácticamente idénticas. Ambos modelos estarán disponibles a través de la tienda oficial de GEEKOM (geekom.es) y Amazon.

Además de la serie GeekBook, GEEKOM presentará en primicia dos portátiles en desarrollo durante CES 2026. Uno de ellos será un portátil de alto rendimiento orientado a creadores y gaming, impulsado por el procesador AMD Ryzen AI 9 H 465 (Gorgon Point), diseñado para flujos de trabajo creativos intensivos y aplicaciones de inteligencia artificial. El otro será un portátil enfocado en la productividad profesional, equipado con el procesador Intel Core Ultra 7 365 de tercera generación. Los nombres comerciales de ambos modelos se anunciarán más adelante.

GEEKOM también continúa reforzando su catálogo de Mini PC con la presentación de su línea 2026. El A9 Max 2026 Edition debutará como el primer Mini PC del mundo equipado con el procesador AMD Ryzen AI 9 H 465, mientras que el IT13 Max 2026 Edition será el primer Mini PC en integrar el Intel Core Ultra 7 366H. Ambos modelos incorporan el sistema de refrigeración Iceblast 3.0, que mejora la eficiencia térmica y reduce el nivel de ruido, y cuentan con una garantía de tres años.

El año 2026 marcará la ola de lanzamientos más concentrada en la historia de GEEKOM, fruto de más de 20 años de experiencia y desarrollo continuo en la industria informática.

