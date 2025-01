Geekvape y Geek Bar destacan en los premios MUSE y European Product Design Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

Geekvape y Geek Bar, dos empresas que han brillado en la escena internacional del diseño al recibir los prestigiosos premios MUSE y European Product Design Awards

España, 24 de enero de 2025.- Geekvape y Geek Bar han vuelto a alcanzar logros notables en la escena internacional del diseño. Sus productos innovadores han sido reconocidos con los prestigiosos galardones de los MUSE Design Awards y los European Product Design Awards (EPDA), reflejando su compromiso con el diseño excepcional y la innovación constante.



Geek Bar Pulse X gana el Oro en los MUSE Design Awards

Los MUSE Design Awards, establecidos en 2015, son organizados por la International Awards Associate (IAA) con el objetivo de fomentar y promover el espíritu del diseño. Este certamen busca impulsar la innovación en diversas disciplinas, como la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño de productos y la moda. Atrayendo participantes de talentosos diseñadores de todo el mundo, los premios MUSE se han convertido en un referente de excelencia en diseño a nivel global.



Este año, Geek Bar Pulse X se alzó con el prestigioso Premio de Oro gracias a su innovador diseño exterior inspirado en la luz de las estrellas y al concepto pionero de la primera pantalla envolvente 3D curva del mundo. El producto incorpora un tema visual basado en un "starlight screen" que fusiona a la perfección la estética tecnológica con una funcionalidad práctica, ofreciendo a los usuarios una experiencia visual y operativa revolucionaria.



Este logro no solo destaca el profundo conocimiento de Geek Bar en diseño de productos, sino que también refuerza su compromiso con la experiencia del usuario. Al liderar la innovación en la industria, este premio establece un nuevo estándar de referencia para el diseño de productos futuros.



El European Product Design Award reconoce la excelencia de Geekvape

El European Product Design Award (EPDA) celebra el trabajo de destacados diseñadores de productos internacionales que contribuyen a mejorar la vida cotidiana a través de un diseño reflexivo y práctico. Como uno de los galardones más prestigiosos en la industria del diseño de productos, el EPDA destaca los mejores diseños a nivel global y fomenta un mayor reconocimiento de productos innovadores. Los ganadores reciben un importante reconocimiento internacional, amplia exposición mediática y acceso a eventos exclusivos.



Este año, Geekvape logró resultados excepcionales al recibir honores del EPDA con dos de sus productos:



Geekvape Wenax M Starter Kit

El Geekvape Wenax M Starter Kit, galardonado con el European Product Design Award, se distingue por su diseño elegante y estilizado que combina simplicidad y sofisticación. Su combinación de materiales de alta calidad proporciona un tacto delicado y refinado, irradiando elegancia y una sensación de exclusividad premium.



Fabricado con una aleación de aluminio de alta gama y cuero, el producto no solo garantiza mayor durabilidad y comodidad, sino que también proyecta una sensación distintiva de lujo. Además, su logotipo finamente grabado refuerza el reconocimiento de la marca y aporta un toque personalizado, convirtiendo al producto en una mezcla perfecta de estética y carácter único.



Geekvape Aegis Legend 3

Reconocido con una Mención de Honor en los European Product Design Awards (EPDA), el Geekvape Aegis Legend 3 marca un hito en innovación tecnológica dentro de la industria del vapeo. Equipado con un sistema pionero de reconocimiento de palma (Palm Recognition System) para una seguridad inteligente, el dispositivo detecta con precisión si está siendo sostenido, mejorando significativamente la seguridad del usuario.



Inspirado en las icónicas Torres Gemelas de Malasia, el diseño del Geekvape Aegis Legend 3 combina estética moderna con excelencia en ingeniería. Mediante técnicas de deposición de vapor y grabado en cuero, el producto ofrece efectos visuales únicos y una experiencia táctil mejorada, reflejando calidad premium en cada detalle. Esta perfecta fusión de estética de diseño y tecnología convierte al Aegis Legend 3 en un referente destacado en el mercado del vapeo.



La innovación impulsa el reconocimiento global

Estos prestigiosos premios son un testimonio del compromiso de Geekvape y Geek Bar con el avance en el diseño de productos y la experiencia del usuario. Al ofrecer constantemente soluciones innovadoras y de alta calidad, ambas marcas han consolidado su posición de liderazgo en el mercado global.



El éxito del Geek Bar Pulse X, el Geekvape Wenax M Starter Kit y el Geekvape Aegis Legend 3 pone de manifiesto su inquebrantable dedicación a la excelencia. Cada producto refleja un profundo entendimiento de las necesidades de los usuarios, un diseño vanguardista y tecnología avanzada, garantizando una experiencia inigualable para clientes en todo el mundo.



Mirando al Futuro

Geekvape y Geek Bar continuarán priorizando la innovación en diseño, centrándose en ofrecer productos que integren de manera perfecta estética, funcionalidad y avances tecnológicos. Estos recientes logros no solo celebran las capacidades creativas y técnicas de las marcas, sino que también inspiran a seguir impulsando los límites de la excelencia en el diseño.



De cara al futuro, podemos esperar aún mayores éxitos de Geekvape y Geek Bar. Su incansable búsqueda de la innovación y su compromiso con mejorar la experiencia del usuario sin duda darán lugar a productos más revolucionarios y reconocimientos internacionales. "Permanezcan atentos a la próxima etapa de esta inspiradora historia de éxito".



Contacto

Nombre contacto: Hillary Jiang

Descripción contacto: Geekvape

Teléfono de contacto: 7026738779