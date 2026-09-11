Geely Farizon debutará en IAA Transportation 2026 con modelos totalmente eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 11 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dando su primer paso en el escenario europeo más destacado del sector de vehículos comerciales, Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group presentará su gama de productos totalmente eléctricos en la feria IAA Transportation 2026. Este evento bienal, que se celebrará del 14 al 20 de septiembre en el recinto ferial Hannover Messe, acogerá a Geely Farizon en el stand exterior P55, donde tres modelos emblemáticos harán su debut internacional.

Todos los vehículos expuestos, incluidos el Homtruck, el Farizon SV y el V7E, han sido desarrollados desde cero sobre la arquitectura inteligente y totalmente eléctrica específica de Geely Farizon, cubriendo operaciones de larga distancia y de reparto urbano de última milla para los mercados logísticos globales.

El Homtruck, un camión eléctrico de gran tonelaje que hace su debut oficial en Europa, representa el principal referente tecnológico de Geely Farizon. Adaptado a los requisitos operativos europeos, cuenta con una batería de 600 kWh que ofrece una autonomía superior a los 500 km.

La Farizon SV es una furgoneta eléctrica de diseño específico y gran versatilidad. Ha obtenido el segundo puesto en el galardón "International Van of the Year 2026", así como los premios "Zero Emission Van of the Year 2026" de *What Van?* y "LCV Manufacturer of the Year" en los GREENFLEET Awards 2026.

Diseñado para el reparto urbano, el V7E ofrece un volumen de carga de 6,95 m, una autonomía combinada WLTP de 328 km y una capacidad de carga útil de 1.373 kg, además de incluir de serie más de 14 sistemas ADAS. Es uno de los tres finalistas al premio "International Van of the Year 2027"; el ganador se anunciará el 14 de septiembre.

Respaldada por una década de constante investigación y desarrollo, así como por una planificación estratégica a largo plazo, Geely Farizon se ha consolidado como un actor activo y un contribuyente clave en la cadena de valor de la industria automotriz mundial. Su debut en la feria IAA marca un hito fundamental en el marco de su estrategia "Born Global". Geely Farizon seguirá colaborando con socios internacionales para impulsar una logística sostenible e inteligente en el ámbito del transporte global.

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