Geely Farizon presenta su gama completa de vehículos comerciales eléctricos en IAA Transportation 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HANOVER, Alemania, 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Geely Farizon ha debutado oficialmente en la feria IAA Transportation 2026, presentando su completa gama de vehículos comerciales eléctricos, que incluye los modelos Farizon SV y Farizon V7E, así como el Homtruck, su camión pesado totalmente eléctrico y buque insignia. Ante la creciente presión a la que se enfrentan las flotas europeas para descarbonizarse sin comprometer la disponibilidad operativa ni el coste total de propiedad (TCO), Geely Farizon llega a Europa no solo como exportador, sino como un socio local a largo plazo respaldado por la capacidad industrial y la experiencia en ingeniería de Geely Holding Group.

Diseñadas específicamente para cumplir con las rigurosas normas europeas, las arquitecturas eléctricas exclusivas de Geely Farizon se benefician de décadas de experiencia automotriz del grupo, capacidades globales de I+D y el cumplimiento de las normativas vigentes. Esta base estructural garantiza una eficiencia y durabilidad óptimas, así como una elevada redundancia de seguridad, lo que ayuda a los operadores de vehículos comerciales a minimizar los riesgos asociados al ciclo de vida y los costes operativos en ciclos de trabajo exigentes.

La gama presentada en Hannover refleja una alineación precisa con las aplicaciones comerciales europeas. El vehículo comercial ligero insignia, el Farizon SV, obtuvo una calificación de seguridad de cinco estrellas de Euro NCAP, además de quedar finalista en los premios International Van of the Year (IVOTY) 2026 y ganar el galardón Zero Emission Van Award de What Van? 2026. La feria IAA también ofrece un adelanto del próximo Farizon SV MY27, que incorpora mejoras en el rendimiento de la batería y el motor, así como capacidad de tracción total. Para la logística urbana y de última milla, el compacto Farizon V7E combina bajos costes operativos, un volumen de carga líder en su categoría y una plataforma de carga ultrabaja, logrando situarse entre los tres finalistas para el premio IVOTY 2027. Para completar la oferta, el Homtruck aporta una solución de cero emisiones para vehículos pesados, diseñada específicamente para corredores de transporte de larga distancia y gran capacidad de carga.

Para respaldar las operaciones de flotas, Geely Farizon está ampliando activamente su presencia física en Europa. Tras establecer su sede europea y sus filiales en Alemania y Francia —donde los modelos SV y V7E se lanzaron en abril de 2026—, la red de distribución de la marca abarca ya 28 países europeos. La fiabilidad operativa y la disponibilidad de los vehículos quedan garantizadas gracias a una red de recambios de doble nivel: un almacén central operativo en Gaggenau (Alemania) asegura la entrega de componentes en toda Europa en un plazo de uno a seis días laborables, con el respaldo del Centro Global de Distribución de Recambios de Geely Farizon en Ningbo (China), aprovechando la fortaleza de la cadena de suministro integrada del ecosistema "One Geely".

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