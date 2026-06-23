(Información remitida por la empresa firmante)

- Geely Farizon, WeRide y Kwoon Chung lanzan robotaxis con volante a la derecha en la Exposición Internacional de Automoción y Cadena de Suministro (Hong Kong) de 2026, acelerando su expansión global

HONG KONG, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), la principal marca de vehículos comerciales de nueva energía de China, ha llevado a cabo la firma de un acuerdo de cooperación estratégica con WeRide, líder mundial en tecnología de conducción autónoma, y Kwoon Chung Bus Holdings Limited, un operador líder de transporte público en Hong Kong, en la Exposición Internacional de Automoción y Cadena de Suministro (Hong Kong) de 2026.

Esta colaboración va a permitir poder llevar a cabo el desarrollo conjunto de un robotaxi de producción en masa diseñado para mercados con volante a la derecha, basado en la plataforma GXR ya existente y fabricada en serie, aprovechando las fortalezas respectivas de ambas compañías en la fabricación de vehículos de nueva energía, la innovación en conducción autónoma y las operaciones de transporte público. Con este desarrollo, Hong Kong será el primero en implementar servicios comerciales de robotaxi con volante a la derecha, marcando la transición de la industria del robotaxi hacia una verdadera adaptabilidad global y brindando soluciones transformadoras de movilidad autónoma a los mercados con volante a la derecha en todo el mundo.

Kwoon Chung Smart Mobility, filial de Kwoon Chung Bus Holdings, ya había desplegado unidades Robotaxi GXR con volante a la izquierda en Hong Kong y obtuvo una licencia piloto para conducción autónoma, con pruebas en carretera ya en marcha en vías públicas de toda la ciudad. Partiendo de esta base, la alianza tripartita impulsará aún más el desarrollo de productos, la validación en carretera y las pruebas operativas adaptadas a los mercados con volante a la derecha.

Como en la actualidad no existen Robotaxis con volante a la derecha en el mercado, el nuevo modelo es pionero en el diseño completamente nuevo de la industria, dedicado a los estándares operativos de conducción con volante a la derecha. Más allá de una simple adaptación de un Robotaxi GXR con volante a la izquierda, aprovecha las capacidades de producción en masa validadas del Robotaxi GXR para someterse a un desarrollo completamente original que abarca la disposición del vehículo, el software de conducción autónoma y el diseño de la interfaz hombre-máquina (HMI), totalmente adaptado a las normas de tráfico regionales, las condiciones de la carretera y los requisitos operativos de los territorios con volante a la derecha. El rendimiento mejorado en percepción, juicio y control del chasis garantiza que los usuarios disfruten de una movilidad autónoma segura, fluida e intuitiva.

Hong Kong está entre los primeros mercados de despliegue del nuevo robotaxi con volante a la derecha, gracias a su entorno de transporte altamente internacionalizado y su sólido marco regulatorio. Juntas, las tres empresas acelerarán la validación del producto, las pruebas y las operaciones comerciales iniciales, desarrollando un modelo escalable y replicable. Este modelo se implementará en otros mercados clave con volante a la derecha a nivel mundial, como Singapur, el Reino Unido, Japón y Australia, aprovechando la experiencia local comprobada para respaldar una expansión global más amplia.

Esta colaboración se basa en la sólida alianza entre Geely Farizon y WeRide en la producción en masa de robotaxis y su despliegue comercial. En octubre de 2024, ambas partes lanzaron el Robotaxi GXR, basado en la plataforma SV de Geely Farizon, que entró en operación comercial totalmente autónoma en Pekín en cuatro meses, seguido de Guangzhou en agosto de 2025. En marzo de este año, Geely Farizon y WeRide firmaron un acuerdo de cooperación en profundidad para presentar un Robotaxi GXR preinstalado, de producción en masa y recientemente mejorado.

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