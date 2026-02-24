GEFISCAL refuerza su liderazgo con una nueva cúpula directiva

Nueva cúpula de GEFISCAL - GEFISCAL

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo de de empresas formado por GEFISCAL, Gexbrok, ANTEO, ATVIGO, Peopleing y GE Comunicación presenta su nueva cúpula corporativa

Madrid, 24 de febrero de 2026.- El grupo empresarial integrado por GEFISCAL, Gexbrok, ANTEO, ATVIGO, Peopleing y GE Comunicación ha presentado su nueva cúpula directiva, una estructura diseñada para consolidar su crecimiento y reforzar la coordinación estratégica entre todas sus líneas de negocio.



La nueva organización sitúa a Javier Benito como CEO corporativo del grupo; a Raúl Benito como CEO del negocio de asesoría; a José Ángel Benito como CEO del negocio de correduría; y a Ángel María Jiménez como secretario-consejero de cumplimiento normativo - compliance.



Este rediseño organizativo responde al notable crecimiento experimentado en los últimos cuatro años, periodo en el que el grupo ha pasado de contar con dos filiales —GEFISCAL y Gexbrok— a integrar seis compañías especializadas en asesoramiento empresarial, gerencia de riesgos, consultoría de recursos humanos y comunicación. Actualmente, el grupo cuenta con presencia en gran parte del territorio nacional y un equipo superior a 300 profesionales.



Según destacan los socios, la nueva estructura permitirá "mejorar la coordinación estratégica, optimizar la gestión interna y reforzar la propuesta de valor para clientes y colaboradores".



Al frente de la organización estará Javier Benito, quien hasta ahora ejercía como director general de GEFISCAL. Entre sus principales objetivos figura impulsar un crecimiento sostenible mediante la alineación estratégica de todas las unidades de negocio. En palabras del propio Javier Benito, "la evolución del grupo exige una estructura más sólida, coherente con la dimensión actual y preparada para afrontar los retos del futuro".



El negocio de asesoría estará liderado por Raúl Benito, socio del grupo con más de 30 años de experiencia en el sector. Su trayectoria le proporciona una visión global del negocio, clave para definir las estrategias de crecimiento y expansión de las firmas de asesoramiento del grupo.



Por su parte, José Ángel Benito continuará al frente del negocio de correduría, liderando Gexbrok, con Benito Polo como director general.



Finalmente, Ángel María Jiménez, en su condición de secretario-consejero de cumplimiento normativo - compliance, será responsable de velar por el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas de gobierno corporativo en todas las filiales.



Con esta nueva cúpula corporativa, el grupo refuerza su posicionamiento como referente en servicios integrales para empresas y sienta las bases para una nueva etapa de consolidación y expansión.

Contacto

Emisor: GEFISCAL

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: GEFISCAL

Teléfono de contacto: 919545414