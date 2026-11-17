Imagen hecha con IA por Modelia para la campaña de Jonan Wiergo - Modelia

(Información remitida por la empresa firmante)

Más campañas sin necesidad de multiplicar los rodajes. Los avatares digitales permiten a los creadores ampliar sus posibilidades de colaboración con las marcas, desarrollar diferentes campañas y generar nuevas imágenes sin estar físicamente presentes en cada producción. El influencer y DJ Jonan Wiergo da un primer paso en esta tendencia de la mano de Modelia, con una campaña visual creada íntegramente con IA para promocionar sus nuevos lanzamientos musicales

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- La creciente demanda de contenido en redes sociales está transformando la manera en que las marcas trabajan con los influencers. La necesidad de producir imágenes para diferentes campañas, plataformas y formatos plantea un desafío para los creadores, cuya disponibilidad y presencia física siguen condicionando el número de producciones en las que pueden participar. En este contexto, los gemelos digitales creados con inteligencia artificial abren la puerta a un nuevo modelo de colaboración, en el que un mismo influencer puede protagonizar diferentes contenidos y escenarios sin necesidad de repetir sesiones fotográficas.



Esta tendencia se enmarca en la creciente adopción de la IA en la producción de contenido visual. Según el reciente informe de Modelia, elaborado entre 331 profesionales de 29 países, el 67% de las organizaciones encuestadas ya utiliza imágenes generadas o modificadas con IA, el 66% de quienes las emplean ha reducido sus costes de producción por imagen y el 81% prevé aumentar su uso durante el próximo año. Una evolución que empieza a abrir nuevas posibilidades también para los creadores de contenido.



Más campañas y nuevas oportunidades para marcas e influencers

Estos avances comienzan a trasladarse también al universo de los creadores de contenido. Mediante la creación de gemelos digitales o avatares que reproducen su rostro, cuerpo y rasgos físicos, los influencers pueden protagonizar campañas sin necesidad de estar presentes en cada producción.



Por ejemplo, si un creador recibe propuestas de dos marcas para el mismo día, puede participar presencialmente en una campaña y utilizar su avatar digital para la otra. El influencer puede incorporar su imagen a diferentes escenarios, vestirse con sus prendas y accesorios y desarrollar una campaña creativa para la marca en la que él sigue siendo el protagonista, pero sin necesidad de realizar una nueva sesión fotográfica.



Este modelo permite a las marcas generar más contenido y adaptar sus campañas a diferentes mercados y formatos, mientras que los creadores pueden ampliar sus oportunidades comerciales, optimizar su tiempo y mantener el control sobre el uso autorizado de su imagen.



Jonan Wiergo y Modelia, un ejemplo del potencial de los gemelos digitales

Un ejemplo de esta tecnología es la colaboración entre Modelia y Jonan Wiergo, influencer con más de 700.000 seguidores en Instagram, que ha utilizado un avatar digital para crear la campaña visual de sus nuevos lanzamientos como DJ. La producción, generada íntegramente con IA, reproduce su rostro, cuerpo y tatuajes, permitiéndole protagonizar diferentes escenarios y estilos sin necesidad de realizar sesiones fotográficas tradicionales.



Bajo el concepto 'un álbum, dos temperaturas', la campaña presenta dos universos visuales opuestos: uno cálido, con naranjas intensos y contraluces, y otro frío, dominado por azules y tonos acero. Todas las imágenes parten de un mismo avatar digital que mantiene los rasgos y tatuajes de Jonan. La campaña y sus nuevos lanzamientos musicales ya están disponibles en su perfil de Spotify y en las redes sociales de Jonan y Modelia.



"Los gemelos digitales permiten a un influencer protagonizar varias campañas sin necesidad de estar físicamente presente en cada producción. Nuestra colaboración con Jonan demuestra cómo podemos ampliar las posibilidades creativas de los creadores, manteniendo su identidad y el control sobre su imagen", explica Sara Peña, Head of Communications & AI Creative Direction de Modelia.



Sin embargo, esta tecnología también plantea retos relacionados con la autenticidad, la transparencia y los derechos de imagen. Según el informe de Modelia, solo el 16% de las organizaciones que utilizan imágenes con IA las identifica siempre como tales, lo que refuerza la importancia de garantizar un uso responsable y autorizado de los avatares digitales.

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