Gemma Mengual, nueva embajadora de RENOLIT ALKORPLAN

Gemma Mengual, una de las figuras más destacadas del deporte español, doble medallista olímpica y leyenda de la natación artística, es la nueva Embajadora de RENOLIT ALKORPLAN, fabricante de membranas flexibles de PVC para la impermeabilización y estética del vaso de la piscina. El acuerdo, que se hizo público en Piscina Barcelona 2025, nace de una afinidad auténtica entre dos formas de entender el agua: como fuente de bienestar, expresión personal y refugio diario

Barcelona, 25 de noviembre.- La trayectoria de la Gemma Mengual ha estado marcada el talento, la disciplina y una conexión profunda con el agua y por compartir los valores de RENOLIT ALKORPLAN que pasan por calidad, diseño, sostenibilidad, estilo y autenticidad. Después de una vida marcada por la exigencia deportiva, Gemma Mengual ha descubierto una nueva manera de habitar el agua. Hoy, el agua es su espacio diario de calma activa: un ritual que le permite respirar, despertar el cuerpo y empezar el día con claridad y presencia.



En la presentación, Gemma Mengual ha apuntado que "el agua ha sido siempre un espacio de libertad, de fuerza, de expresión. Hoy, la piscina es mucho más. Es un sinónimo de equilibrio y donde todo fluye con armonía de una manera elegante, única y atemporal y donde reconecto".



La piscina como una extensión del estilo de vida

La colaboración nace de una afinidad auténtica entre dos formas de entender el agua: como fuente de bienestar, expresión personal y refugio diario. Gemma Mengual, referente de sensibilidad y carácter, encuentra en RENOLIT ALKORPLAN un aliado que comparte su mirada: cuidar cada detalle, valorar lo esencial y transformar el espacio acuático en una extensión del estilo de vida.



Gemma Mengual ha añadido que "es importante colaborar con marcas que compartan valores propios y forma de entender la vida: el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo, el reto, la innovación, la creatividad; y sé que RENOLIT ALKORPLAN los tiene".



Una inspiración para RENOLIT ALKORPLAN

Desde RENOLIT ALKORPLAN se han mostrado muy orgullosos de contar con Gemma Mengual como embajadora y portavoz de la filosofía de la marca. Miquel López, director comercial y de marketing de la división de Piscinas en RENOLIT ha destacado que la nueva embajadora "encarna a la perfección los valores que definen a RENOLIT: compromiso, excelencia, autenticidad y pasión".



López también ha destacado "la trayectoria y la conexión con el agua de Gemma Mengual representan todo aquello que inspira a RENOLIT ALKORPLAN: transformar el entorno acuático en una experiencia de bienestar y belleza. Contar con Gemma Mengual como embajadora y portavoz de la filosofía va a ser un gran valor para RENOLIT ALKORPLAN".



Sobre RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT es una empresa especializada en la entrega de soluciones sostenibles e innovadoras elaboradas a partir de polímeros. Fundada en 1946 en Alemania, la empresa se ha expandido a nivel mundial y hoy en día tiene presencia en más de 30 países de todo el mundo.



La marca RENOLIT ALKORPLAN, que cuenta con su principal centro productivo en Sant Celoni (Barcelona) es una de las marcas referentes de la empresa y está especializada en la fabricación de membranas flexibles de PVC para la impermeabilización y estética del vaso de la piscina y otros espacios acuáticos. Con más de 35 años de experiencia en el mercado, RENOLIT ALKORPLAN se ha establecido como una de las marcas más confiables y respetadas en la ingeniería de la impermeabilización, con soluciones que han sido probadas e instaladas en todo el mundo.



