GEMO colabora con la artista suiza ELLA TJADER para animar a las mujeres a ser valientes

PEKÍN, 16 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- La belleza de la mujer nunca debe definirse, y "ella" debe estar llena de posibilidades. La mayoría de las mujeres no tienen suficiente confianza en sí mismas y no son conscientes de su belleza. Les afecta profundamente la ansiedad por la apariencia y la ansiedad por la edad, agrandando sus propios defectos. En los últimos años, la aparición de impresiones estéticas estereotipadas de la sociedad de monedas de poner clavícula, orejas de elfo, cintura A4, ha profundizado la ansiedad de las mujeres, por lo que las mujeres siempre quieren ser el otro perfecto, pero no ellas mismas.

En esta hermosa festividad del 38º Día de la Reina, GEMO se unió a la artista suiza ELLA TJADER para celebrar el valor de la mujer, presentó la flor del coraje en la nieve, rompió el estereotipo de la mirada femenina y animó a todas las mujeres a ser seguras de sí mismas y audaces, jóvenes y atrevidas. Mientras tanto, GEMO ha traído el poder valiente para luchar contra el tiempo para ella, la tecnología anti-envejecimiento de lujo superior de Suiza - ICE-RF energía anti-envejecimiento, deseando a cada uno de ellas a florecer con valentía como Edelweiss.

ELLA TJADER es una prestigiosa ilustradora suiza que se inspira en la riqueza de la naturaleza para crear obras exquisitas, delicadas y elegantes. Su especialidad son las líneas finas y naturales y los colores vivos, y sus obras son como un bello canto de la naturaleza. GEMO se inspiró en los Alpes y en la naturaleza de Thunersee y el lago Brienz, en Suiza, y en las magníficas montañas helvéticas. Tomó la fisioterapia del balneario tradicional alpino como idea antienvejecimiento para estudiar el mecanismo del envejecimiento de la piel y descubrir la solución actualizada para luchar contra el envejecimiento de la piel, y logró un éxito notable en el campo antienvejecimiento de la piel. GEMO se unió a la artista suiza ELLA TJADER para animar a las mujeres a ser valientes y celebrar su valioso y único yo.

ELLA TJADER comentó: "Cuando GEMO se puso en contacto conmigo para unir fuerzas y hacer algo significativo para las mujeres, para animarlas a ser valientes, pensé que era algo muy digno de hacer. La belleza de la naturaleza suiza ha influido mucho en mi estilo creativo, y esta obra se inspira en los serenos Alpes, donde racimos de Edelweiss florecían a la luz con elegancia. Esta inspiración original surgió de mi propia experiencia, ya que a menudo hacíamos senderismo por las montañas nevadas de Suiza, en aquella época en la que subíamos a las alturas de las montañas como si pudiéramos tocar el cielo, y la línea divisoria entre las montañas nevadas parecía fundirse con el cielo a la vez. Utilicé la flor nacional de Suiza, el Edelweiss, porque su lenguaje es la valentía, floreciendo en lo alto de la nieve, noble y pura, muy parecida al carácter de las mujeres actuales. A pesar de su pequeño cuerpo, son audaces e intrépidas, e insisten en explorar su amor interior. El lujoso dispositivo de belleza GEMO Switzerland ice RF Energy otorga a las mujeres el poder de permanecer en el hielo para embellecer su piel, haciéndolas bellas para siempre incluso más allá del control del tiempo, lo que me proporcionó una gran inspiración creativa. El Edelweiss de Suiza simboliza a las mujeres valientes, los antiguos relojes suizos representan para ellas el favor del tiempo, y éste es el poder que les otorga el dispositivo de belleza GEMO. Este poder las hace valientes e intrépidas, atreviéndose a romper la definición de edad, un poder que muchas mujeres necesitan. Sólo necesitas ser tú misma en lugar de los demás, valiente y noble, joven e intrépida".

GEMO Suiza dispositivo de belleza de lujo lleva la esencia de la estética de Suiza, el concepto de I + D derivado de la Thermage FLX, la tecnología de zafiro ICE-RF, sin temor a la sensibilidad, y controla la temperatura y cuida la piel. Personalizado de alta definición de zafiro puede aliviar eficazmente EMS micro-corriente provocada por la sensación de irritación, proporcionando la superficie de la piel con una sensación cómoda y garantizar la RF en las capas más profundas de la piel sostenida de alta intensidad de acción, durante el endurecimiento y elevación, para evitar el sobrecalentamiento en la superficie de la piel. Sin miedo a la sensibilidad, ayudando a potenciar el efecto antiarrugas y antienvejecimiento de la piel. La energía antienvejecimiento RF se multiplica por la experiencia de usar hielo, sintiendo como una brisa fresca pasa suavemente por la cara, aunque el tiempo vuela, la piel siempre brilla.

GEMO líder de la marca habló con el reportero: "GEMO hereda el santuario anti-envejecimiento - la filosofía de investigación de Suiza, para controlar la ciencia anti-envejecimiento y la estética de cuidado de la piel del equilibrio perfecto, para llevar la experiencia de auto- mimos más allá de la imaginación, para crear un efecto reafirmante y lifting de cuidado de la piel, para ayudar a cada mujer a ser dueña del tiempo y la vida, para obtener la máxima belleza. En esta hermosa festividad del 38 Día de la Reina, deseo a todas las mujeres unas felices fiestas y espero que todas las mujeres puedan mimarse de corazón, todas tenemos un poder femenino muy fuerte".

Sin duda, marzo es tiempo de mujeres. GEMO ha colaborado con la artista suiza ELLA TJADER para crear la Caja Regalo Artística Edelweiss, la flor nacional de Suiza, cuyo lenguaje es "valentía y amor". En el futuro, GEMO seguirá centrándose en el poder de la mujer y se reunirá con más consumidores para ofrecer a las mujeres de todo el mundo nuevas soluciones para luchar contra el envejecimiento.

