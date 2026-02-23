Gemtek presenta Wi-Fi 8 Vision en el MWC 2026, impulsando la conectividad inteligente basada en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Gemtek presentó hoy su estrategia de banda ancha de próxima generación, centrada en Wi-Fi 8, que posiciona este nuevo estándar como una tecnología fundamental para redes basadas en IA y orientadas a servicios. Este anuncio subraya el compromiso de Gemtek de apoyar a los proveedores de servicios en la transición de la industria de la conectividad centrada en el ancho de banda a redes inteligentes y basadas en la experiencia.

Bajo el lema "De la Velocidad a la Inteligencia", Gemtek demostró la integración de Wi-Fi 8, WoMT (Wi-Fi sobre Tecnología de Ondas Mínimas), IA de Borde y la plataforma AI OSM (Módulo Estándar Abierto). Juntas, estas tecnologías transforman la infraestructura de banda ancha en una plataforma de red inteligente capaz de brindar información en tiempo real, optimización adaptativa y habilitación de servicios para operadores y empresas.

Las soluciones Wi-Fi 8 de Gemtek ofrecen baja latencia determinista, fiabilidad de nivel de operador, coordinación de múltiples AP y optimización asistida por IA, lo que permite soporte para aplicaciones inmersivas, interacción de IA en tiempo real e implementaciones residenciales y empresariales a gran escala.

Para satisfacer la creciente demanda global de acceso inalámbrico fijo (FWA) rentable y de alta capacidad, Gemtek presentó su solución WoMT, que extiende la tecnología de banda base Wi-Fi 7 al espectro 5G FR2 mmWave, lo que permite un rendimiento multigigabit y alivia la congestión en el espectro FR1. Además, WoMT constituye una alternativa rentable para las implementaciones de backhaul de torres celulares.

En el borde de la red, las puertas de enlace y enrutadores de IA de Gemtek integran capacidades de computación de IA directamente en los equipos locales del cliente (CPE), lo que permite servicios de IA de baja latencia en el dispositivo, mayor privacidad de datos y menor dependencia de recursos centralizados en la nube. Mediante la profunda integración de Wi-Fi 8, WoMT, IA de borde y AI OSM, Gemtek permite a los proveedores de servicios evolucionar de proveedores de conectividad tradicionales a facilitadores de servicios de IA, acelerando la transición de la industria hacia redes de banda ancha inteligentes, escalables y centradas en servicios.

Gemtek invita cordialmente a socios de la industria, clientes y representantes de los medios a visitar MWC 2026, Hall 5, Stand E11, para experimentar de primera mano sus soluciones de conectividad inteligente impulsadas por IA y Wi-Fi 8 de próxima generación.

